英超｜4連勝鬥4連敗 維拉大勇無懼紅軍

4連勝鬥4連敗！英超4連敗的利物浦明晚深夜在晏菲路，迎戰英超4連勝的阿士東維拉。傷兵不少、防守欠穩的紅軍，遇上客場擅打突擊的維拉，危機四伏，不值熱捧博反彈。(球賽編號FB8804，11月2日4:00開賽)

紅軍上月英超鬥水晶宮、車路士及曼聯全部「臨尾香」，還可以說是欠運有因，但上仗聯賽2比3不敵中下游的賓福特，卻是被技術性擊倒，之後周中派出弱陣，在英聯盃主場吞3蛋不敵水晶宮出局。紅軍更成為英超史上第4支經歷聯賽4連敗的衛冕球隊，而之前3隊包括16/17年球季的李斯特城、20/21年的利物浦及24/25年的曼城，全部衛冕失敗；對現時已落後榜首阿仙奴7分的紅軍，當然最重要是先止住近7戰6敗的跌勢。

馬馬達舒維利腳頭麻麻

不過球隊主力傷兵不少，箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)、季初表現出色的中場賴恩格雲貝治(Ryan Gravenberch)、居迪斯鍾斯(Curtis Jones)、翼衛謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)及門將艾利臣貝加仍要養傷。其中格魯吉亞門將馬馬達舒維利(Mamardashvili)接手把關的3場英超，紅軍全敗；隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)獨力難支，該隊聯賽開季9戰已失14球。前線上的重將穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)入球產量急跌，重磅新兵域斯(Wirtz)加盟以來，英超入球及助攻欠奉，功勳主帥史諾(Slot)頭痛不已。