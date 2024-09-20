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體育
2024-09-20 17:27:37

英超｜82歲曼聯前領隊費格遜受訪　稱仍懷念足球

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費格遜罕有再度受訪。(BBC訪問截圖)

費格遜罕有再度受訪。(BBC訪問截圖)

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曼聯的傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson），近日罕有地再度接受訪問。已82歲的費爵爺在訪問中表示，自己仍然懷念着當領隊的時光。

在2013年球季後退休，費格遜離開領隊位置11年，他近日接受英國廣播公司（BBC）的訪問。他在訪問開首透露近期的生活：「很好呀，我已經退休11年了，所以需要找方法去調節。」他表示自己在嘗試讓自己遠離煩擾。不過他表示，自己仍懷念作為領隊的時間：「是的，我有時很懷念這些時光。我想在我第一年退休，去了看歐聯賽決賽，然後我跟太太說『這是我懷念的』重要的比賽以及歐聯賽事。因為這些大型活動，曼聯是必須參與的。」

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在2018年因為腦出血需要接受手術，懷疑可能有腦退化，費格遜向BBC表示自己的健康仍然很好：「很慶幸，我的記性仍然很好，感謝上帝的保祐，讓我繼續保留記憶。我現在讀很多書，會做一下測試，我認為這是有幫助。在YouTube上有100條的問題，如果我拿不到70%，那我會感到困擾。」

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