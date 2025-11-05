英超｜C朗拿度認為艾摩廉難在曼聯成功︰他已經盡力了

C朗認為在曼聯現有架構下，儘管艾摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功，「他已經盡力而為了。」

前曼聯名宿兼曾經與艾摩廉一起在葡萄牙國家隊效力的C朗拿度，近日接受訪問， 大談曼聯能否重現昔日光輝。

曼聯近期有點起色，在主帥艾摩廉（Ruben Amorim）帶領之下，首次連贏三場英超比賽，但上周卻只能逼和諾定咸森林。

「他能做甚麼？創造奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。在葡萄牙我們有句話，『奇蹟只在花地瑪（聖地Fatima）出現』，他不會變出奇蹟的。」

「曼聯有好的球員，但有些人根本沒意識到甚麼才代表曼聯。」C朗續說。

上季艾摩廉帶領曼聯創下隊史最差英超成績，最終僅排第十五位，完全失去歐戰資格。C朗認為曼聯缺乏「為未來打下的根基」，他以昔日費格遜（Sir Alex Ferguson）帶領下的「92班」為例，指出當年的基礎建設，如何成就球會的長盛不衰。