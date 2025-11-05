曼聯近期有點起色，在主帥艾摩廉（Ruben Amorim）帶領之下，首次連贏三場英超比賽，但上周卻只能逼和諾定咸森林。
前曼聯名宿兼曾經與艾摩廉一起在葡萄牙國家隊效力的C朗拿度，近日接受訪問， 大談曼聯能否重現昔日光輝。
C朗認為在曼聯現有架構下，儘管艾摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功，「他已經盡力而為了。」
「他能做甚麼？創造奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。在葡萄牙我們有句話，『奇蹟只在花地瑪（聖地Fatima）出現』，他不會變出奇蹟的。」
「曼聯有好的球員，但有些人根本沒意識到甚麼才代表曼聯。」C朗續說。
上季艾摩廉帶領曼聯創下隊史最差英超成績，最終僅排第十五位，完全失去歐戰資格。C朗認為曼聯缺乏「為未來打下的根基」，他以昔日費格遜（Sir Alex Ferguson）帶領下的「92班」為例，指出當年的基礎建設，如何成就球會的長盛不衰。
自拉特克里夫爵士(Jim Ratcliffe)及其公司Ineos接手曼聯的日常運作，改革招聘部門後，曼聯集中簽入年輕球員，但C朗仍對曼聯現狀不太滿意，「曼聯是世界上最重要的球會之一，也是我心中永遠的球會。必須要有智慧、有遠見的人，為未來建立基礎，正如曼聯多年前所做的那樣。 如今的曼聯，已不再擁有那樣的結構。我希望未來能改變，因為這間球會潛力驚人，它是這個世紀最重要的球會之一。」
