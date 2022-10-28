華富邨瀑布灣行山路線｜雞蛋仔無敵日落

華富邨有海景和瀑布作伴，素有平民豪宅之名。然而重建工程已開展，在借來的時間，不妨到瀑布灣一遊。既有對香港歷史極為重要的瀑布灣，又有近年新興的景點「雞蛋仔」，在東博寮海峽迎著海風靜待無敵日落，是情侶拍拖或親子樂行山郊遊的選擇。文︰山全部都係山

景點1︰平民豪宅華富邨 華富商場落車，有興趣可到商場尋找50年歷史銀都冰室等。華富邨在1967年起建成，有平民豪宅之美名，蔡彼得、韋家輝、文雋、黃仁龍、梁芷珊、阮小儀、譚小環都曾是居民。區內設街市、商場、圖書館、學校，成為一個自給自足的社區。當區已落實重建，華安樓、華樂樓、華昌樓和華泰樓為首批清拆，計劃長達21年。當中華景街地皮最快會建成新公屋，分階段讓現時華富邨村民入住。

景點2︰退潮看雞蛋仔 懷舊一番後，先尋找不能食的雞蛋仔，但必須留意潮汐時間，勿在大雨或停雨後立即前往，安全至上。沿瀑布灣道左轉落斜，進入瀑布灣公園沿左面一直行。黃色柱與灰色欄杆間，有一條小徑和樓梯。經過大小不一的碎石，岸邊石灘有兩塊疑似碼頭的地方，表面凹凸不平被冠以「雞蛋仔」之名。岸邊濕石或青苔很容易跌倒，宜與岸邊保持距離，穿行山鞋可減低受傷機會。面向東博寮海峽，南丫島風車旋轉，船隻在日落前回程，呆坐一小時也不覺悶。

傳瀑布灣鬼故 瀑布灣的水源已被污染，不建議接觸瀑布的水。岩石邊的機槍堡PB6和瞭望台，為二戰前為防守香港島南岸而建。後來在向日軍投降前，英軍自行破壞。海景和雞蛋仔相似，可見交椅洲、周公島、喜靈洲、愉景灣遠景。傳說瀑布灣為雞籠灣墳場即亂葬崗，建成華富前不少無人認領的骸骨被火花，又有墓碑被拋入瀑布灣。冤魂不散而要尋求替死鬼，因此多年才都有遇溺身亡意外，亦有指海盜取水時濫殺村民，及日軍在二戰時於機槍堡屠殺平民。