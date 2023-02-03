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體育
2023-02-03 16:45:08

薄扶林樹木研習徑 　繞太平山一圈180度賞維港

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薄扶林樹木研習徑 　繞太平山一圈180度賞維港

薄扶林樹木研習徑 　繞太平山一圈180度賞維港

薄扶林樹木研習徑圍繞552米的太平山而走，路況平坦易行多樹蔭，不論跑步、看維港日落夜景、親子樂、欣賞植物、了解歷史等，都能滿足到你的需求，親子、拍拖皆宜。文︰山全部都係山

 

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景點1︰百年盧吉道

由山頂廣場面向凌霄閣左側，垃圾站旁設盧吉道及港島徑路牌，為薄扶林樹木研習徑的起點。這路段與部份港島徑1段、爐峰自然步道西高山段重疊。盧吉道的百年石凳、石塊都充滿歷史，起步十秒已是二級歷史建築。盧吉道1號為山頂纜車有限公司總部，於1926年興建，曾是纜車公司總經理住所

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景點2︰世界三大夜景

初段樹蔭較多，原生植物為數不少。根據漁護署，可以找到浙江潤楠、假蘋婆、秀柱花、珊瑚樹、長花厚殼樹、潺槁樹、朴樹、假柿木薑子、梭羅樹、竹葉青岡、銀柴、灰冬青、鵝掌柴、大頭茶、簕欓花椒、白顏樹等。

約廿分鐘內漸見開揚、盡見維港景色的畫面。由大嶼山、青衣、大帽山、獅子山、舊機場、飛鵝山、大上托都盡在眼前。昂船洲大橋、天星小輪等不在話下，日落之際、華燈初上，更把180度靚景昇華到另一層次，難怪經常入選世界三大夜景。

 

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景點3︰樹根拱門

盧吉道以香港第14任總督盧吉（Frederick John Dealtry Lugard）命名，他在位時促成香港大學成立，以及九廣鐵路、郵政總局等。盧吉道1919年動工，1921至1922年花了約14.5萬港元建成，以當時物價來說是天文數字。

及後經過一堆豪宅，穿過著名的樹根拱門。印度榕（又名印度橡樹）非香港的原生品種，因此不在這條研習徑官方介紹之列。印度榕的氣根作用是吸收空氣中水份和養料，形成天然的「拱門」。接上夏力道設公園及廁所可供小休。繼續逆時針走，南丫島、薄扶林水塘、香港仔。向北的盧吉道有多處可欣賞維港美景，相反夏力道景色較一般，設休憩設施如平衡木，適合小朋友放電。夏天盧吉飛瀑水量不錯，秋冬時人氣略遜。

 

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入門級行山路線

繞了一圈返回終點兼起點凌霄閣，旁邊轎夫亭（現為舊山頂餐廳）為二級歷史建築。完成薄扶林樹木研習徑，最快捷方法是乘纜車/巴士/小巴離開，意猶未盡的可沿舊山頂道，順道參觀維多利亞城界碑及動植物公園，再在中環離開。

總結薄扶林樹木研習徑是入門、新手級行山路線，不論親子樂及拍拖打卡都不會失望。而且路線百搭，到西高山、薄扶林水塘、香港大學、中環、金鐘、山頂公園皆可。

 

 

薄扶林樹木研習徑行山路線

路線

山頂→盧吉道→夏力道→盧吉飛瀑→山頂

起步交通

起步交通︰

• 纜車-中環J2出口往花園道上車

• 15巴士-中環5號碼頭/交易廣場/金鐘站上車

• 1號小巴-香港站公共運輸交匯處上車

• 山頂廣場下車

終點交通

同上

補給

山頂廣場便利店

撤退

夏力道步行至克頓道或香港大學

廁所

山頂廣場及克頓道

距離/需時

約3.2公里

1-2小時(連休息及拍照)

體力

1/5

技術

1/5

景色

4.5/5
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