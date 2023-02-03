薄扶林樹木研習徑 　繞太平山一圈180度賞維港

由山頂廣場面向凌霄閣左側，垃圾站旁設盧吉道及港島徑路牌，為薄扶林樹木研習徑的起點。這路段與部份港島徑1段、爐峰自然步道西高山段重疊。盧吉道的百年石凳、石塊都充滿歷史，起步十秒已是二級歷史建築。盧吉道1號為山頂纜車有限公司總部，於1926年興建，曾是纜車公司總經理住所。

約廿分鐘內漸見開揚、盡見維港景色的畫面。由大嶼山、青衣、大帽山、獅子山、舊機場、飛鵝山、大上托都盡在眼前。昂船洲大橋、天星小輪等不在話下，日落之際、華燈初上，更把180度靚景昇華到另一層次，難怪經常入選世界三大夜景。

景點3︰樹根拱門

盧吉道以香港第14任總督盧吉（Frederick John Dealtry Lugard）命名，他在位時促成香港大學成立，以及九廣鐵路、郵政總局等。盧吉道1919年動工，1921至1922年花了約14.5萬港元建成，以當時物價來說是天文數字。

及後經過一堆豪宅，穿過著名的樹根拱門。印度榕（又名印度橡樹）非香港的原生品種，因此不在這條研習徑官方介紹之列。印度榕的氣根作用是吸收空氣中水份和養料，形成天然的「拱門」。接上夏力道設公園及廁所可供小休。繼續逆時針走，南丫島、薄扶林水塘、香港仔。向北的盧吉道有多處可欣賞維港美景，相反夏力道景色較一般，設休憩設施如平衡木，適合小朋友放電。夏天盧吉飛瀑水量不錯，秋冬時人氣略遜。