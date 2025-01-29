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體育
2025-01-29 12:43:00

蛇年行山路線｜蚺蛇尖南脊上落相對容易 4星難度勿輕視

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西貢行山路線 蚺蛇尖

西貢行山路線 蚺蛇尖

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香港三尖之首蚺蛇尖，為香港著名行山路線，亦是農曆新年蛇年最應節的行山景點。蚺蛇尖與釣魚翁和青山並稱香港三尖，不少外國山友慕名而來，名氣十足。此路線為浮沙碎石，曾多次出現致命或嚴重意外，新手不宜，出發前應考慮天氣、交通、出發時間、裝備及需要與朋友同行，不宜在炎熱天氣或雨後登頂。文：山全部都係山

西貢蚺蛇尖行山路線：

北潭凹>（逆走麥理浩徑2段）赤徑>大浪坳>蚺蛇坳>蚺蛇尖（468米）>原路折返北潭凹

高危地點 屢生意外

由南脊上為登蚺蛇尖難度較低的路線，但仍然消耗很大，為4星路線。出發前要想清楚天氣、溫度、起步時間、裝備、隊友是否合適。若行麥理浩徑3段、雞公嶺、釣魚翁等風化嚴重路線感到極為辛苦的話，不妨先磨練體能及累積經驗才登蚺蛇尖。山一直都在，安全至上最重要。根據漁護署資料，蚺蛇尖與大城石澗、獅子山山頂、八仙嶺仙姑峰、馬鞍山吊手岩、狗牙嶺、飛鵝山自殺崖等並列為郊野公園内高危地點。

西貢行山沿途景點1︰登頂前最後補給位赤徑

乘車到北潭凹（與北潭坳相通，謹記不是北潭凹管理站下車！）小心過馬路，可見汽水機、廁所及麥理浩徑路牌。開始逆走麥理浩徑2段，在林蔭中下坡調整步伐，分叉路往鹹田方向。約半小時到赤徑，此為登山前最後補給點及廁所位。半小時至45分鐘由水平線登大浪坳，柱後為往蚺蛇尖的路。幾個渠蓋的大浪坳設涼亭，不妨在樹下小休一下才登頂，更重要是上山前要考慮清楚。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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由於多次發生致命意外，漁護署沿路的數個警告牌寫上「往蚺蛇尖的山路非常艱險難行，為閣下的安全著想，請勿前進。」沿路林蔭漸減，經過第二個警告牌後有約10分鐘下坡路段，最好避開水管以防跣倒。設兩個渠蓋的蚺蛇坳為十字路口，亦是上山前最後一個撤退位，可在此戴手套。之後約1公里內急升約300米，可見將面對非一般斜坡，大部份都需要小腿發力支撐，不少位置需要雙手借力。手腳並用時最好收好電話專心登山，至平地企穩在安全位置才拍照打卡。

西貢行山沿途景點2︰蚺蛇尖頂 無敵海景

登蚺蛇尖大概分為4段斜坡，斜坡間夾雜住幾片平地讓大家回氣。第一段距離長，風化嚴重出現沖溝，難度甚高。第二段為4段中距離最短。第3段有分叉路，筆者上落都取左路，此段風化相對少較易應付。攻頂的最後一段坡度甚高，最好回足氣才起步。幾經辛苦登頂，即使蚺蛇尖不是西貢郊野公園最高的山峰（481米的石屋山才是），蚺蛇尖的景色一絕，陽光充足時任何角度都是美景。東面可見米粉頂、東灣山、長咀；南面順次序最近為並稱四灣的東灣、大灣及鹹田灣、西灣；西面為赤徑、東心淇；北面為高流灣、塔門、蚺蛇灣、千溪海岸。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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西貢行山沿途景點3︰回望四灣 美不勝收

上山時不用太快預留體力下山，只因上山唔易落山難。落山要面對浮沙碎石，建議穿抓地力強的行山鞋或越野跑鞋，否則步步驚心。若覺得太斜可坐在石慢慢下坡，下山時留意落腳點，盡量踩住穩固的石塊。約一小時接回麥理浩徑的大浪坳，有時間的可到鹹田灣士多，邊欣賞木橋、沙灘美景邊吃飯、麵，趕時間的就要回到北潭凹乘車離開。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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天氣決定難度 夏天不宜

西貢行山路線之中，西貢三尖暴曬指數甚高，建議帶備帽、手袖等防曬裝備。不建議首次行蚺蛇尖的山友在夏天、嚴冬及雨後登蚺蛇尖。若在碎石路仍可靈活使用行山杖的不妨帶備，否則行山杖有機會成為負累。到訪當日有外國家長在山頂踢波，一般人勿東施效顰。總結蚺蛇尖路線明確，但仍多次出現意外，證明不可輕視其難度。

如想行難度較低的路線，可以考慮以下選擇

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西貢蚺蛇尖行山路線概要

起步交通︰94九巴-於西貢公共運輸交匯處上車

96R九巴-假日上午至黃昏於鑽石山站C2出口的公共運輸交匯處上車

289R九巴-周六及假日日間沙田市中心巴士總站乘

北潭凹站下車（不是北潭凹管理站!）

終點交通︰同上，94往西貢市中心、96R往鑽石山站、289R往沙田市中心

全程：約13公里

需時：4.5-6.5小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：4/5

技術需求：4/5

景色︰4.5/5

撤退點︰蚺蛇坳前兩個危險告示牌，原路步回大浪坳

補給點︰北潭凹汽水機或加水站、赤徑良友士多（平日或不營業）

廁所︰北潭凹、赤徑

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