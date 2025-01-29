蛇年行山路線｜蚺蛇尖南脊上落相對容易 4星難度勿輕視

西貢行山路線 蚺蛇尖

西貢蚺蛇尖行山路線： 北潭凹>（逆走麥理浩徑2段）赤徑>大浪坳>蚺蛇坳>蚺蛇尖（468米）>原路折返北潭凹 高危地點 屢生意外 由南脊上為登蚺蛇尖難度較低的路線，但仍然消耗很大，為4星路線。出發前要想清楚天氣、溫度、起步時間、裝備、隊友是否合適。若行麥理浩徑3段、雞公嶺、釣魚翁等風化嚴重路線感到極為辛苦的話，不妨先磨練體能及累積經驗才登蚺蛇尖。山一直都在，安全至上最重要。根據漁護署資料，蚺蛇尖與大城石澗、獅子山山頂、八仙嶺仙姑峰、馬鞍山吊手岩、狗牙嶺、飛鵝山自殺崖等並列為郊野公園内高危地點。 西貢 行山 沿途 景點1︰登頂前最後補給位赤徑 乘車到北潭凹（與北潭坳相通，謹記不是北潭凹管理站下車！）小心過馬路，可見汽水機、廁所及麥理浩徑路牌。開始逆走麥理浩徑2段，在林蔭中下坡調整步伐，分叉路往鹹田方向。約半小時到赤徑，此為登山前最後補給點及廁所位。半小時至45分鐘由水平線登大浪坳，柱後為往蚺蛇尖的路。幾個渠蓋的大浪坳設涼亭，不妨在樹下小休一下才登頂，更重要是上山前要考慮清楚。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

由於多次發生致命意外，漁護署沿路的數個警告牌寫上「往蚺蛇尖的山路非常艱險難行，為閣下的安全著想，請勿前進。」沿路林蔭漸減，經過第二個警告牌後有約10分鐘下坡路段，最好避開水管以防跣倒。設兩個渠蓋的蚺蛇坳為十字路口，亦是上山前最後一個撤退位，可在此戴手套。之後約1公里內急升約300米，可見將面對非一般斜坡，大部份都需要小腿發力支撐，不少位置需要雙手借力。手腳並用時最好收好電話專心登山，至平地企穩在安全位置才拍照打卡。 西貢 行山 沿途 景點2︰蚺蛇尖頂 無敵海景 登蚺蛇尖大概分為4段斜坡，斜坡間夾雜住幾片平地讓大家回氣。第一段距離長，風化嚴重出現沖溝，難度甚高。第二段為4段中距離最短。第3段有分叉路，筆者上落都取左路，此段風化相對少較易應付。攻頂的最後一段坡度甚高，最好回足氣才起步。幾經辛苦登頂，即使蚺蛇尖不是西貢郊野公園最高的山峰（481米的石屋山才是），蚺蛇尖的景色一絕，陽光充足時任何角度都是美景。東面可見米粉頂、東灣山、長咀；南面順次序最近為並稱四灣的東灣、大灣及鹹田灣、西灣；西面為赤徑、東心淇；北面為高流灣、塔門、蚺蛇灣、千溪海岸。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

西貢 行山 沿途 景點3︰回望四灣 美不勝收 上山時不用太快預留體力下山，只因上山唔易落山難。落山要面對浮沙碎石，建議穿抓地力強的行山鞋或越野跑鞋，否則步步驚心。若覺得太斜可坐在石慢慢下坡，下山時留意落腳點，盡量踩住穩固的石塊。約一小時接回麥理浩徑的大浪坳，有時間的可到鹹田灣士多，邊欣賞木橋、沙灘美景邊吃飯、麵，趕時間的就要回到北潭凹乘車離開。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

西貢 蚺蛇尖 行山路線概要 起步交通︰94九巴-於西貢公共運輸交匯處上車 96R九巴-假日上午至黃昏於鑽石山站C2出口的公共運輸交匯處上車 289R九巴-周六及假日日間沙田市中心巴士總站乘 北潭凹站下車（不是北潭凹管理站!） 終點交通︰同上，94往西貢市中心、96R往鑽石山站、289R往沙田市中心 全程：約13公里 需時：4.5-6.5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：4/5 技術需求：4/5 景色︰4.5/5 撤退點︰蚺蛇坳前兩個危險告示牌，原路步回大浪坳 補給點︰北潭凹汽水機或加水站、赤徑良友士多（平日或不營業） 廁所︰北潭凹、赤徑