吊鐘花行山路線︱鹿湖郊遊徑大枕蓋農曆新年行大運

景點1︰初見吊鐘花 西灣亭村巴有限，由西貢市中心到西灣亭的士收費約$110-120。向車尾公廁方向，1分鐘抵鹿湖郊遊徑起點。初段上一截樓梯，漸見開揚後注意重要分叉路，取左方泥徑而非右方柏油路。經山墓後吊鐘花開始在路旁出現。吊鐘花花期為一月下旬至二月，大部份都在路旁，不用深入林中。