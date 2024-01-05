吊鐘花行山路線︱鹿湖郊遊徑大枕蓋農曆新年行大運

吊鐘花花期為每年一月下旬至二月，西貢大枕蓋和鄰近的鹿湖郊遊徑，是理想的新年行山運行山路線。由西灣亭起步，需要克服幾條天梯，沿路兩旁有大量白裏透紅的吊鐘花盛放，為中級難度路線。
景點1︰初見吊鐘花
西灣亭村巴有限，由西貢市中心到西灣亭的士收費約$110-120。向車尾公廁方向，1分鐘抵鹿湖郊遊徑起點。初段上一截樓梯，漸見開揚後注意重要分叉路，取左方泥徑而非右方柏油路。經山墓後吊鐘花開始在路旁出現。吊鐘花花期為一月下旬至二月，大部份都在路旁，不用深入林中。
景點2︰雙鹿石澗玻璃水
轉幾個急彎後，過雙鹿石澗。魚毛在水流中暢泳，水質非常好。重上樓梯，經過已荒廢多年的鹿湖村，只餘下少量牆身。由C5303上斜至分叉路，取左方鹿湖登天國的階梯。天國的階梯是香港行山其中一條最甘的天梯，石級既高又向下傾斜，約20分鐘上斜路苦不堪言。
景點3︰大枕蓋
在田尾山、牌額山之間行走，沿路同樣有不少吊鐘花。吊鐘花是香港本地原生植物，為杜鵑花科，開花時白裏透紅，而且3-8朵花聚在一起，絕對是新年好意頭。至分叉路，有體力和時間可左轉大枕蓋（即萬宜水庫方向）。大枕蓋凹凸不平，爛路比例高，就算穿行山鞋也少不免失重心輕輕一滑，總之安全第一。大枕蓋高408米，在三角測量站下方廿米為吊鐘花最密集位置。呼籲遊人自己垃圾自己帶走，勿採摘或破壞花朵。
大枕蓋路況風化嚴重
如不登大枕蓋或想完走鹿湖郊遊徑，可在往萬宜水庫路口向鯽魚湖方向。此段相對平緩，接上引水道不久落樓梯級，經過另一溪流、燒烤地區抵麥理浩夫人度假村巴士站，完結新年行大運。鹿湖郊遊徑賞吊鐘花之旅上落不少，而且路況風化嚴重，非新手行山路線。由東往西官方指距離為4.7公里，連同登大枕蓋約6公里。有餘力可登附近的螺地墩、田尾山、牌額山、牛湖墩等。