奧比斯盲俠行2023｜實體版強勢回歸 首於海洋公園出發 11.25晚玩轉南港島(附報名連結)

闊別 5 年的大型夜行籌款活動「奧比斯盲俠行」將於今年 11 月載譽歸來且首度於香港海洋公園出發 及夥拍宣傳大使（歐鎧淳、黃宗澤 及 艾粒 ILUB），召集一眾熱愛冒險的夜行者穿梭於海洋公園和薄扶 林之間，由天黑步行到天光！參加者除了能挑戰自我和欣賞獨有夜景外，還能為全球眼疾患者出一分 力，籌款將直接幫助視障人士，為他們帶來光明和希望。

挑戰全新路線 一次行勻 8 個打卡熱點

是次路線全長 16 公里，由香港海洋公園作為起點和終點，途經多個南區特色景點，包括隱世情侶打 卡熱點的玻璃橋、漁港風情濃厚的香港仔避風塘、文青必訪的南區文學徑紀念地標之一「漫步過去」及 有 280 多年歷史、碩果僅存的市區寮屋村「薄扶林村」！參加者不僅可以輕鬆打卡留念，更可以飽覽 南港島的無敵海景，探索前所未有的驚喜和體驗。沿途亦設有多個打氣及補給站，即使一夜不眠，亦 能愈行愈起勁。