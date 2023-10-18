奧比斯盲俠行2023｜實體版強勢回歸 首於海洋公園出發 11.25晚玩轉南港島(附報名連結)

闊別 5 年的大型夜行籌款活動「奧比斯盲俠行」將於今年 11 月載譽歸來且首度於香港海洋公園出發 及夥拍宣傳大使（歐鎧淳、黃宗澤 及 艾粒 ILUB），召集一眾熱愛冒險的夜行者穿梭於海洋公園和薄扶 林之間，由天黑步行到天光！參加者除了能挑戰自我和欣賞獨有夜景外，還能為全球眼疾患者出一分 力，籌款將直接幫助視障人士，為他們帶來光明和希望。
挑戰全新路線 一次行勻 8 個打卡熱點
是次路線全長 16 公里，由香港海洋公園作為起點和終點，途經多個南區特色景點，包括隱世情侶打 卡熱點的玻璃橋、漁港風情濃厚的香港仔避風塘、文青必訪的南區文學徑紀念地標之一「漫步過去」及 有 280 多年歷史、碩果僅存的市區寮屋村「薄扶林村」！參加者不僅可以輕鬆打卡留念，更可以飽覽 南港島的無敵海景，探索前所未有的驚喜和體驗。沿途亦設有多個打氣及補給站，即使一夜不眠，亦 能愈行愈起勁。
連串至 Fun 活動 點燃興奮狂歡氣氛
除了夜行挑戰，多個至 Fun 活動亦將同步進行，與各位一同擁抱黑夜的樂趣，釋放快樂能量！當中包 括每年大受歡迎的光影塗鴉，令參加者不用置身鬧市也能穿梭光影之中，為黑夜增添色彩。以及讓你 化身各種夜行動物的型光彩繪、一嘗「看不見」的 200 米蒙眼挑戰和全場熱血沸騰的 SHOWWHAT 型 光熱環節，絕對是一場不容錯過的夜間盛會！
一人上陣或組隊挑戰皆無任歡迎！今屆活動設有個人組、團隊（4 人或以上）和工商隊（10 人或以上） 不論參與任何組別，每位參加者都能獲贈精美紀念品，包括大會型爆夜行動物T恤一件、夜行動物運 動頭巾一條、夜行動物紋身印水紙一張以及至型盲俠獎牌一枚，同時亦能競逐多個大獎贏取獨家獎品 ，如奧比斯眼科飛機醫院參觀入場證、香港海洋公園標準入場門票、香港海洋公園水上樂園標準入場 門票、Vinnic 盲俠至型充電寶等！
奧比斯「盲俠行2023」活動詳情
日期： 2023 年 11 月 25 日（星期六）
活動儀式： 晚上 9 時
起動時間： 晚上 9 時至翌日（星期日）清晨 6 時
路線：香港海洋公園⇌薄扶林（全程 16 公里）
截止報名 : 2023 年 11 月 15 日(星期三) 下午 5 時正