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行山
2024-02-17 06:00:00

慈山寺預約及景點懶人包 療癒心情的唐風廟宇

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慈山寺預約及景點懶人包 療癒心情的唐風廟宇

慈山寺預約及景點懶人包 療癒心情的唐風廟宇

想斷除煩惱，位於大埔洞梓免費入場的慈山寺可能是療癒心情旅程好去處。欣賞唐朝建築、觀音聖像、佛教藝術博物館前，到訪佛教寺院慈山寺必須預約，出發前留意衣著及注意事項。

文︰山全部都係山

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慈山寺預約登記

參觀慈山寺必須事前預約，約在參觀日前1個月。網上預約到訪慈山寺，分為1至6人的知人及20至60的團體，以先到先得方法登記。每天早上8時開始登記下個月該日申請，每日入寺名額約400個。嘗試多次才成功預約周六參觀慈山寺。一旦預約成功，免費入場。

慈山寺交通

往慈山寺可於大埔墟乘20B小巴或NR532村巴，於普門路站或金山花園落車，沿普門路上斜10分鐘就到達慈山寺正門。如乘20C、20E、20T小巴或75K巴士，於䃟頭角即洞梓路下車後，往西北進入洞梓路，不及在垃圾回收筒的藍色「慈山寺」牌右轉普門路，也可到達。由大埔墟或太和站乘的士到慈山寺，車費約$70-80。慈山寺泊車位需要在網上預約時一併選擇，如未能預約車位，可在大埔墟新達廣場或大埔街市泊車後乘小巴或巴士前往慈山寺。

慈山寺網上預約連結

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慈山寺衣著及注意事項

慈山寺開放時間為早上9時半至下午5時，參觀慈山寺應穿莊重服飾，穿有袖上衣、長褲或七分裙或褲，否則要借用慈山寺提供的披肩。保持安靜、部份位置不能拍照或拍片，如無許可，慈山寺範圍不准航拍。
到訪慈山寺時勿帶煙、酒、海產、含肉類食物，可自備素食。導盲犬外勿帶寵物到場，勿觸摸佛像、法器和植物。在慈山寺要保持安靜，尊重自己。

觀音聖像76米高

到訪慈山寺沒有標準路線，朋友想參觀佛教藝術博物館，因此先乘電梯到五觀堂，沿斜路往觀音聖像。素白觀音聖像內部由青銅合金鑄造，連三層青銅蓮台基座高76米，為全球第二高觀音聖像外噴塗白色氟碳自淨漆。圍繞觀音聖像走一圈後，在觀音聖像下方的佛教藝術博物館每15分鐘一團可入內參觀。佛教藝術博物館收藏日本、台灣、印度等佛像、經文等。部份位置不能拍照，到訪當日同團遊人多次觸發防盜警報系統，令筆者大開眼界。

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慈山寺唐朝建築風

慈山寺特色在於以清水代替燒香，以唐朝建築風格。在洛伽池前的普門設抄經，另外可參與茶禪、供水等活動，洗滌心靈。位於中軌線的大雄寶殿為主殿，高18米供奉釋迦牟尼佛、藥師佛及阿彌陀佛。彌勒殿內外，一邊背向八仙嶺，另一邊向山門則有吐露港、馬鞍山與藍天白雲，腦海浮現金句「先處理心情、再處理事情」，思緒平靜了不少。慈山寺五觀堂設齋菜，或需預約，另慈山寺內多個位置設飲水機。提供竹製帽子借用。到訪慈山寺可預留約2.5-3.5小時參觀，放慢腳步靜心細看。

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