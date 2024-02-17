慈山寺預約及景點懶人包 療癒心情的唐風廟宇

想斷除煩惱，位於大埔洞梓免費入場的慈山寺可能是療癒心情旅程好去處。欣賞唐朝建築、觀音聖像、佛教藝術博物館前，到訪佛教寺院慈山寺必須預約，出發前留意衣著及注意事項。

慈山寺預約登記

參觀慈山寺必須事前預約，約在參觀日前1個月。網上預約到訪慈山寺，分為1至6人的知人及20至60的團體，以先到先得方法登記。每天早上8時開始登記下個月該日申請，每日入寺名額約400個。嘗試多次才成功預約周六參觀慈山寺。一旦預約成功，免費入場。

慈山寺交通

往慈山寺可於大埔墟乘20B小巴或NR532村巴，於普門路站或金山花園落車，沿普門路上斜10分鐘就到達慈山寺正門。如乘20C、20E、20T小巴或75K巴士，於䃟頭角即洞梓路下車後，往西北進入洞梓路，不及在垃圾回收筒的藍色「慈山寺」牌右轉普門路，也可到達。由大埔墟或太和站乘的士到慈山寺，車費約$70-80。慈山寺泊車位需要在網上預約時一併選擇，如未能預約車位，可在大埔墟新達廣場或大埔街市泊車後乘小巴或巴士前往慈山寺。

慈山寺網上預約連結