沙田行山路線︱望夫石鄰近市區 難度不高親子之選

望夫石（Amah Rock）的故事，香港人必定聽過。由鄰近市區、難度不高又有樹蔭紅梅谷自然教育徑行山往望夫石。由大圍港鐵站起步約一小時內完成，是沙田區初級新手行山路線。

就近望夫石及紅梅谷自然教育徑的港鐵站為大圍站，C出口左轉經電梯上天橋，沿田心村和紅梅谷遊樂場方向落斜。前行上電梯沿紅梅谷路而行，不要往田心街。取左方上斜，除了金獅花園和隆亨、景田苑外，前方已清楚見到香港名勝望夫石及獅子山。 若乘巴士可在世界花園巴士站下車，節省約20分鐘腳程。先在松柏路過紅綠燈，再橫越兩個燈位和2個過馬路位，經一條長長的樓梯才到達紅梅谷燒烤區。兩旁車速很快，一定要看清楚才過馬路。接上一條樓梯抵紅梅谷燒烤場，可望半小時抵望夫石。

紅梅谷燒烤場設公廁、汽水機、飲水機等，門牌右方木柱寫上「紅梅谷自然教育徑」。直上是往望夫石、獅子山最快的路，但紅梅谷自然教育徑一開初就需要右轉，不要搞錯。即使分叉路多，但只要跟隨指示牌，可輕鬆完足到整條紅梅谷自然教育徑。 紅梅谷以楊梅聞名，沿路設多塊資料牌介紹荔枝等植物，林蔭茂盛，適合想探索大自然的兒童。路上不乏超10米以上的大樹、溪流、苔蘚。路況以泥徑和石砌樓級為主，大致容易應付，只有少量樹根有機會絆腳。右面為大圍樓景鄰近市區，美中不足為全程都會聽到汽車聲音，未能享受郊野的寧靜和雀鳥聲。

望夫石的故事

望夫石的結構源自經風化形成的直立石柱，望夫石的故事源自相傳獅子山附近村莊內，一男子為養家赴遠方工作，遺下妻子和兩個子女。他不知所蹤，妻子每天帶同子女登上獅子山眺望，期待一家團結。一次雷雨後，三人化身為石柱，默默地等待著。望夫石約15米高，近看像花瓶石，遠看才像背著子女的婦人。望夫石平台不大，注意安全，勿站崖邊。

總結而言，紅梅谷自然教育徑是以較迂迴曲折的方法前往望夫石。由紅梅谷燒烤場前往衛奕信徑5段引水道，沒有大景。若連同大圍到紅梅谷和上望夫石，約3-4公里是練跑和輕舒腳頭之選，在涼快天氣下一家大細都可以完成到。

沙田行山合集︱入門級蝌蚪坪道風山走在獅子山九肚山