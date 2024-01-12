流水響紅葉、天空之鏡等3大景點 零難度行山路線

景點1︰隔岸天空之鏡 多條巴士線經「流水響站」，但留意流水響站並不鄰近流水響水塘，只有粉嶺站乘52B小巴才於迴旋處下車，出發前不要搞錯。鶴藪道及流水響道交界的迴旋處下車，過車閘行10-15分鐘柏油路，微斜上流水響水塘。

公廁設兩條分叉路，右方可在水邊遠眺天空之鏡及落羽杉紅葉林於流水響水塘被多座山包圍，水面平靜而且湖水清澈，有耐性就不難拍下天空之鏡。前行不久設兩張長椅，不用行落斜坡也可打卡。

景點2︰新建觀景台靚位 折回公廁左方，沿水塘邊通過流水響郊遊徑。只要沿大路圍繞流水響水塘而行，即可到達所有打卡位，不用冒險行崎嶇的泥路至水塘邊，人冇事先係世界冠軍。在涼亭和燒烤場旁，新建了一個觀景台，由高位拍下落羽杉紅葉，非常就腳。流水響（又名流水响）逾200年歷史，至於流水響水塘建於1968年，為船灣淡水湖工程的一部份。