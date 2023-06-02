白水碗飛瀑45米高︱白色木橋伴沙灘 吹着海風的節奏

白水碗飛瀑45米高，鄰近香港科技大學，從前曾是隱世秘景沙灘，近年因一條白色木橋成為打卡行山郊遊好去處。這條行山路線來回只有兩公里，適合拍拖、親子樂等，心情不好時吹吹西貢的海風散心度過一個下午正好。

在香港科技大學北閘下車，在巴士站前方的圓形左轉，經過綠色閘口即右轉落樓梯，樓梯旁寫上「往清新地」路牌。找到起點後，沿樓梯行15分鐘即抵達白水碗沙灘，不會迷路。水聲愈來愈大，在樹隙間一窺白水碗飛瀑。白水碗飛瀑又名白水碗瀑布，約高45米，但近距離要涉水有危險，只能遠觀聽澎拜水聲止止渴。

雖然白水碗鞦韆已不復再，而白水碗碼頭已被圍欄封住，但小小沙灘仍有不少打卡位。白色木橋位處溪流之上，不難拍出一張文青照。

岩石節理明顯，而且岩際間灌進了海水，形成潮池，又有人稱為小型天空之鏡，為拍拖散步小旅行的好地方。不過由於非官方沙灘，沒有救生員而且大浪不宜落水。大風易把沙粒放入鞋內，建議帶備沙灘拖鞋、蚊怕水、防曬用品、乾糧和水。到訪白水碗要自己垃圾自己帶走，一同愛護環境。

白水碗難度不高

有時間可經小徑往露營灣，約多行半小時至40分鐘，否則可原路折返。樓梯上斜需要一定腳力，可算是

輕量級天梯，少運動的人宜慢慢行。總結白水碗難度不高，行一條樓梯就可消磨一個一午。由於路上沒有補給點或洗手間，出發前做好準備。非大學範圍而最接近的洗手間為洗水灣道的大埔仔下村公廁。