華富邨瀑布灣行山路線｜雞蛋仔無敵日落

景點1︰平民豪宅華富邨 華富商場落車，有興趣可到商場尋找50年歷史銀都冰室等。華富邨在1967年起建成，有平民豪宅之美名，蔡彼得、韋家輝、文雋、黃仁龍、梁芷珊、阮小儀、譚小環都曾是居民。區內設街市、商場、圖書館、學校，成為一個自給自足的社區。當區已落實重建，華安樓、華樂樓、華昌樓和華泰樓為首批清拆，計劃長達21年。當中華景街地皮最快會建成新公屋，分階段讓現時華富邨村民入住。

瀑布灣和雞蛋仔連同華富，距離不足2公里，兩小時內可完走，為半天好去處之選。再重申一次到雞蛋仔及瀑布灣前，最好到天文台查詢潮汐時間。瀑布灣和雞蛋仔多蚊蟲，可穿長褲或帶備防蚊用品。 香港島行山路線概要 路線 華富邨→瀑布灣公園→華富雞蛋仔→瀑布灣公園→瀑布灣 起步交通 40號城巴：會展站/修頓球場/太古廣場上車 41A城巴：北角琴行街/南朗山道上車 170巴士：沙田站/九龍塘站/海洋公園上車 31號小巴：銅鑼灣崇光上車，華富商場下車 終點交通 同上 補給 華富商場食肆或士多 廁所：華富商場/瀑布灣公園 距離：約1.5公里 需時：1至2小時 體力：1/5 技術：1.5/5 景色︰4/5