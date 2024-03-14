華富邨瀑布灣行山路線｜雞蛋仔無敵日落

華富邨有海景和瀑布作伴，素有平民豪宅之名。然而華富邨重建工程已開展，在借來的時間，不妨到瀑布灣一遊。既有對香港歷史極為重要的瀑布灣，又有近年新興的景點「雞蛋仔」，在東博寮海峽迎著海風靜待無敵日落，是情侶拍拖或親子樂行山郊遊的選擇。文︰山全部都係山
景點1︰平民豪宅華富邨
華富商場落車，有興趣可到商場尋找50年歷史銀都冰室等。華富邨在1967年起建成，有平民豪宅之美名，蔡彼得、韋家輝、文雋、黃仁龍、梁芷珊、阮小儀、譚小環都曾是居民。區內設街市、商場、圖書館、學校，成為一個自給自足的社區。當區已落實重建，華安樓、華樂樓、華昌樓和華泰樓為首批清拆，計劃長達21年。當中華景街地皮最快會建成新公屋，分階段讓現時華富邨村民入住。
景點2︰退潮看雞蛋仔
懷舊一番後，先尋找不能食的雞蛋仔，但必須留意潮汐時間，勿在大雨或停雨後立即前往，安全至上。沿瀑布灣道左轉落斜，進入瀑布灣公園沿左面一直行。黃色柱與灰色欄杆間，有一條小徑和樓梯。經過大小不一的碎石，岸邊石灘有兩塊疑似碼頭的地方，表面凹凸不平被冠以「雞蛋仔」之名。岸邊濕石或青苔很容易跌倒，宜與岸邊保持距離，穿行山鞋可減低受傷機會。面向東博寮海峽，南丫島風車旋轉，船隻在日落前回程，呆坐一小時也不覺悶。
景點3︰瀑布灣歷史印記
原路折返至公園沿左方而行，於公廁左方小徑落樓梯。天氣乾爽時可跨過藍色欄杆，如身手不好或潮漲甚至下雨時切勿嘗試。瀑布灣歷史可由1816年Clarke Abel隨外交使節團經過香港島說起，他在著作《Narrative of a journey in the interior of China : and of a voyage to and from that country, in the years 1816 and 1817 》大讚瀑布灣景色壯麗，時間遠比香港開埠早。一年後，畫家William Harvell把瀑布灣畫成《The Waterfall, at Hong Cong》，水流明顯較現在大。當時瀑布灣為取淡水的好地方，船隻往廣州前都會在此補充清潔食水。由於興建薄扶林水塘並在1863年落成，截流後瀑布灣的瀑布規模大減，與當年難以相提並論。
傳瀑布灣鬼故
瀑布灣的水源已被污染，不建議接觸瀑布的水。岩石邊的機槍堡PB6和瞭望台，為二戰前為防守香港島南岸而建。後來在向日軍投降前，英軍自行破壞。海景和雞蛋仔相似，可見交椅洲、周公島、喜靈洲、愉景灣遠景。傳說瀑布灣為雞籠灣墳場即亂葬崗，建成華富前不少無人認領的骸骨被火花，又有墓碑被拋入瀑布灣。冤魂不散而要尋求替死鬼，因此多年才都有遇溺身亡意外，亦有指海盜取水時濫殺村民，及日軍在二戰時於機槍堡屠殺平民。
瀑布灣和雞蛋仔連同華富，距離不足2公里，兩小時內可完走，為半天好去處之選。再重申一次到雞蛋仔及瀑布灣前，最好到天文台查詢潮汐時間。瀑布灣和雞蛋仔多蚊蟲，可穿長褲或帶備防蚊用品。
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