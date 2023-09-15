行山鞋｜KEEN全新ZIONIC越野鞋系列　輕便助你穿山涉水來去自如

行山郊遊文化日趨成熟，到野外尋幽探秘一日遊已成為港人最熱門的假日活動之一。香港出色的山林規劃令行山門檻大大降低，不少山野愛好者因而偏愛選用輕巧的運動款行山鞋，藉以減輕雙腳負擔，從而走得更快更遠，欣賞更多風景。針對此定位的行山人士，KEEN新推出 ZIONIC山鞋系列，齊集寬敞鞋頭、透氣、防水鞋身以及各種必備越野機能設定，ZIONIC 作為速度保護混合型山鞋，無論「快腳」或「穩步」屬性的登山客都能找到最合適的心水戰鞋。

KEEN ZIONIC WP 乃品牌繼 NXIS EVOS 系列之後推出的輕量保護型行山鞋款。系列特別注入運動鞋的機能性美學設計，配合流線設計，營造現代運動鞋的活力氛圍。型號更分別設有提供額外沙石及足踝保護的中筒款，以及更靈活輕便的低筒款，照顧不同登山人士對機能與配襯的需求。ZIONIC WP 是側重保護機能的型號，特有防水設計，鞋面採用 TPU 材料，加入品牌獨有 KEEN.DRY 防水透氣薄膜技術，並塗上不含 PFA 的耐用防水劑，令你穿山涉水或下雨天時來去自如。此外，其鞋內籠配備環保抗臭技術，配合防水機能，長時間行走都可以保持雙腳清爽舒適。

經過一整日行山，雙腳會自然脹大，造成壓力與不適感，影響步速。ZIONIC 系列繼承了 KEEN 一貫的寬闊鞋頭設定，行走時給腳趾十足伸展空間，更適合亞洲人腳型；鞋面更備有順應腳型的 CONTOURED FIT 貼腳設計，彈性地包覆雙足，將腳跟牢牢固定。配合環保再生 P.E.T. 製成的 RIPSTOP 耐用面料，舒適之餘又有效抵禦外物。鞋底方面，ZIONIC WP 配備輕量化高承托力的 PU 中底，輕巧貼服；KEEN.ALL-TERRAIN 全地型橡膠外底配合 4 毫米無定向式凹凸坑紋，帶來優秀的抓地機能。鞋跟還有 HEEL CRASH PAD 防撞軟墊，有助吸收著地時的衝擊力，令每一步更穩定舒適。