鳳凰山芒草︱鳳凰徑3段穿梭香港第二高山峰賞雲海 昂坪作終點(附交通攻略)

景點1︰回望大東山 下車後留意左右兩方小心過馬路，在流動廁所旁開始天梯登鳳凰山之路。沼鳳凰徑3段登鳳凰山，除頭尾外幾乎全程開揚無樹蔭，炎熱、濕度高、落雨、大風都會嚴重影響速度，因此出發前留意天氣。早段斜度不算高，芒草比大東山少仍非常可觀。早年登鳳凰山的石級極之巨大，至近年伯公坳部份已修整過。中途回望大東山、梅窩一帶，才發現與大東山的距離。

景點2︰山脊線條分明 登鳳凰山不會迷路，起步不久已看到接下來的路程，山脊線不太看得清鳳凰山頂位置。登鳳凰山極之開揚，難度高或低，與天氣有極大關係。話說朋友一心到鳳凰山看日出，卻險些遇險。朋友出發前沒有查看天文台雷達，半夜由伯公坳出發。初時微雨下仍續走，但未到鳳凰山頂雨勢一發不可收拾，水流沿石級如瀑布一樣。幸好她撐住行山杖落山，總算全身而退。

景點3︰鳳凰山頂360景 經南天門出口後，斜度繼續上升，起步後1.5至2小時抵鳳凰山。地政總署測繪處及漁農自然護理署指鳳凰山為934米高，而大地測量控制站數據庫指鳳凰山為935.7米。由於香港最高峰大帽山最高位為禁區，因此鳳凰山是普通人可到達的香港最高點。鳳凰山頂360風光，石壁水塘、昂坪大佛、香港最南端、索罟群島的頭顱洲盡在眼前，一切辛苦都是值得的。《新安縣志》記載，鳳凰山在大奚山（大嶼山）帳內雙峰插霄形如鳳閣，與杯渡山（青山）對峙，鳳為主峰、凰為副峰。 鳳凰山山頂範圍不大，臨時避風站在2022年底維修，未知何時重新開放。鳳凰山是香港日出大熱地點，每年元旦、農曆新年時必定人山人海等日出，惟出發前留意天氣，寒冷、大風、下雨、行雷等不穩天氣勿登山。