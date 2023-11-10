鳳凰山芒草︱鳳凰徑3段穿梭香港第二高山峰賞雲海 昂坪作終點(附交通攻略)

香港第二高山峰鳳凰山（Lantau Peak），是行大運或香港看日出熱門行山路線鳳凰徑3段由山大嶼山333米的伯公坳登鳳凰山，已算是最簡單登頂的路。踏上不易行的天梯，換來長途萬里芒草連綿、雲海、鳳頂、石壁水塘、大佛、東涌等景色後，瘋狂落樓梯後於昂坪漫遊心經簡林、大佛、昂坪市集，每一啖食物、飲品都格外回味。
景點1︰回望大東山
下車後留意左右兩方小心過馬路，在流動廁所旁開始天梯登鳳凰山之路。沼鳳凰徑3段登鳳凰山，除頭尾外幾乎全程開揚無樹蔭，炎熱、濕度高、落雨、大風都會嚴重影響速度，因此出發前留意天氣。早段斜度不算高，芒草比大東山少仍非常可觀。早年登鳳凰山的石級極之巨大，至近年伯公坳部份已修整過。中途回望大東山、梅窩一帶，才發現與大東山的距離。
景點2︰山脊線條分明
登鳳凰山不會迷路，起步不久已看到接下來的路程，山脊線不太看得清鳳凰山頂位置。登鳳凰山極之開揚，難度高或低，與天氣有極大關係。話說朋友一心到鳳凰山看日出，卻險些遇險。朋友出發前沒有查看天文台雷達，半夜由伯公坳出發。初時微雨下仍續走，但未到鳳凰山頂雨勢一發不可收拾，水流沿石級如瀑布一樣。幸好她撐住行山杖落山，總算全身而退。
景點3︰鳳凰山頂360景
經南天門出口後，斜度繼續上升，起步後1.5至2小時抵鳳凰山。地政總署測繪處及漁農自然護理署指鳳凰山為934米高，而大地測量控制站數據庫指鳳凰山為935.7米。由於香港最高峰大帽山最高位為禁區，因此鳳凰山是普通人可到達的香港最高點。鳳凰山頂360風光，石壁水塘、昂坪大佛、香港最南端、索罟群島的頭顱洲盡在眼前，一切辛苦都是值得的。《新安縣志》記載，鳳凰山在大奚山（大嶼山）帳內雙峰插霄形如鳳閣，與杯渡山（青山）對峙，鳳為主峰、凰為副峰。
鳳凰山山頂範圍不大，臨時避風站在2022年底維修，未知何時重新開放。鳳凰山是香港日出大熱地點，每年元旦、農曆新年時必定人山人海等日出，惟出發前留意天氣，寒冷、大風、下雨、行雷等不穩天氣勿登山。
景點4︰昂坪心經簡林
落山前，伴隨住石壁水塘的是狗牙嶺，不過上山難、落山仲難，不想腳震建議以行山杖輔助。除了斬柴坳一帶影狗牙嶺後，進入樹蔭路段瘋狂落天梯，石級大得誇張而且接觸面積不大，腳力一般的或要小休幾次，要預留1至1.5小時落山。回到昂坪，在鳳凰觀日門牌前，左方為心經簡林，不同時間可拍到不同感覺。如要續走鳳凰徑4段，在鳳凰觀日前路口右轉，往彌勒山郊遊徑。一般人直行經昂坪奇趣徑接上昂坪天壇大佛或昂坪市集。
行鳳凰山前留意天氣
沿鳳凰徑3段登鳳凰山不會迷路，惟出發前留意天氣，安全至上。想鳳凰觀日的朋友要帶足夠保暖衣物，特別是頭、頸、手等，山上溫度遠比市區低，如強風吹拂時失溫必定比想像中快。目測不少人都欠裝備登鳳凰山，西裝、皮鞋、手執一支500ml水的大有人在。由伯公坳起步相對昂坪直上難度較低，可以說用時間換取難度，11月至1月初芒草盛放景色更迷人。