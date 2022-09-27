衛奕信徑2段行山路線｜小馬山維港景不遜山頂 石礦場戰時爐灶各有歷史

香港島行山路線之中，渣甸山及小馬山景色優美、難度不高、交通方便的兩座山。衛奕信徑2段（Wilson Trail Section 2）加上渣甸山、畢拉山石礦場、戰時爐灶等歷史。行過的不僅是山路，而是記載住香港歷史今昔的印記。文︰山全部都係山 衛奕信徑2段行山路線沿途景點 1 ︰奧斯本捨己救人 黃泥涌水塘公園巴士站下車，上兩段樓梯左轉，沿大潭水塘道經於1899年落成的黃泥涌水塘上坡10-15分鐘。此為香港行山界其中一條最著名的斜路，未到正式起點已消耗不少，可乘的士略過此斜路。至鴻燊段石碑為衛奕信徑2段起點，小心過馬路後在停車場右面經過木橋，於大潭燒烤場旁右轉上山。此路段與港島徑部份重複，直到畢拿山至小馬山一帶才分道揚鑣。 上行幾分鐘見奧斯本紀念碑（Osborn Memorial），道出香港保衛戰的捨身救人故事。1941年12月19日凌晨，榴彈兵團A連士官長奧斯本（John Robert Osborn）在香港保衛戰中，於畢拉山一帶被日軍手榴彈圍攻，他拾回最少兩枚並拋走，但趕不及把其中一枚拋開。危急存亡，他大聲警告同伴離開，再以肉身蓋住手榴彈保護其他6名士兵，死時42歲。奧斯本於英國Norfolk出生、因一戰後遺症聽從醫生建議後移居加拿大。他的英勇事蹟多年來受加拿大重視，死後獲追頒維多利亞十字勳章。西灣國殤墳場及香港公園都有紀念他。

衛奕信徑2段行山路線沿途景點 2 ︰渣甸山維港景 過奧斯本紀念碑後景色漸見開揚，聶高信山、大潭水塘在眼前，上升坡度不算太急，約半小時抵渣甸山。前名渣甸洋行的怡和洋行曾在渣甸山建瞭望台，英文名為Jardine's Lookout，以怡和集團創辦人William Jardine命名。瞭望台用以指揮及監測商船出入維港。渣甸山可看到整個維港連同山頂及對岸九龍半島等，是理想的打卡景點；由於豪宅林立，另有名為東半山。三角測量站下方為英軍水泥瞭望台，落地道難度高，不建議裝備不足的嘗試。 落樓梯為層次分明的畢拉山石礦場，山友驚嘆聲不斷。曾運作40年的畢拉山石礦場於1991年停產，現為爆炸品處理組管理。渣甸山、畢拉山一帶已重修過樓級，比多年前易行得多。影相前先站在穩陣的位置，以免危險。

衛奕信徑2段行山路線沿途景點 3 ︰小馬山豁然開朗 W012為山谷，再沿鐵絲網邊上山，近距離一看畢拉山石礦場。及後至分叉路斜度為全程最高，幸距離不長。分叉路跟指示牌左轉往小馬山，小馬山山頂有一支短小精悍的疑似三角測量站。前行一會為全程最靚風景位，朝維港方向的小馬山一帶阻礙物較少，輕易拍下港島、維港連同九龍半島相片。小馬山橋後右轉往金督馳馬徑方向，即第17任港督金文泰（Sir Cecil Clementi）曾經留下馬腳印的路線。分叉路往寶馬山為一大條平路。分叉路續往金督馳馬徑，經過疑為晨運客搭建的觀音送子水池後接回柏架山道。落斜不久右轉往鰂魚涌樹木研習徑方向（若想盡快離開，柏架山道回鰂魚涌較快）。 經過英軍建設但已被樹木侵入的廁所後，不久見到列戰時爐灶。爐灶為英軍在二戰前建成，連同工作檯及大爐形成公共飯堂，入住者每日可享用兩餐，但後來日軍進襲，拘留工作人員及奪走物資。現時爐灶內有花又有草，整體結構尚完整。經過第二組戰時爐灶後，向康怡花園方向續走樹蔭不少。過康山燒烤地區後分叉路多，多看地圖或指示以免行錯路。

前半風景好 後半分叉路多 太古段石碑就代表要進入市區，穿過天橋底後左轉，在康怡花園旁於基利路休憩處右轉至太古站B出口，就是官方衛奕信徑2段的終點。可乘港鐵到藍田/油塘續走衛奕信徑3段或離開。衛奕信徑是香港主要行山徑中，唯一過海橫跨香港島、九龍及新界的行山徑，衛奕信徑2段及3段之間正好體現這個特點。 總結衛奕信徑2段前半風景極佳難度不高，只是雲石鋪設的梯級，遇潮濕天氣時便容易跣腳，出發前留意濕度。後半段景色不太開揚而且分叉路多，宜多看離線地圖。