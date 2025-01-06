西甲｜皇家馬德里「巨嬰」雲尼斯奧斯推對手被逐　安察洛堤再為辯護

西甲的皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Junior），在上周五（3日）的補賽中，因為推跌對手門將而被球證驅逐。皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）再為愛將辯護，並指控對手缺乏尊重，以及又一次用種族歧視作「擋箭牌」指對手缺尊重，並相信雲尼斯奧斯可以逃過停賽處分。

皇馬在周五的補賽雖然以2:1擊敗華倫西亞，然而獲得了國際足協年度最佳球員的雲尼斯奧斯，在比賽期間推跌對手門將的迪米查夫斯基（Stole Dimitrievski），而被球證紅牌驅逐。安察洛堤賽後為「愛將」辯護。他指：「這不應是紅牌，是兼牌，這是為何我們希望他不需要面對任何停賽處分。」他又指控對手華倫西亞缺乏尊重：「在他的立場是很困難的。他所忍受的一切都不是容易的，當中包括被侮辱。這並不簡單，但仔已在嘗試改善。他為此很失望並已向隊友道歉。」在去年有3名華倫西亞球迷因為對雲尼斯奧斯作出種族歧視言論而被捕。