西甲｜麥巴比啞火 皇馬慘吞巴塞4蛋 安帥：忘記最後30分鐘

法國球星基利安麥巴比跌入「陷阱」！皇家馬德里剛在國家打吡主場鬥榜首巴塞隆拿，眾鋒包括麥巴比頻頻跌入對方的防守陷阱；下半場初段起防線更全面崩潰，最終在地頭班拿貝慘負0比4。不過戰功無數的皇馬主帥安察諾堤表示：「不用將全部事情丟入垃圾桶，我們要忘記最後30分鐘。」

這是「銀河艦隊」皇馬自2023年9月1比3受挫馬德里體育會後，首嘗聯賽敗績，亦無法追平巴塞在2017至18年期間，保持的43場聯賽不敗紀錄。球隊本季11戰聯賽過後，落後巴塞6分，衛冕之路亮起紅燈；但已曾帶領球隊兩奪西甲錦標、3奪歐聯的安帥表示，球會在他於2021/22年帶領時，亦曾以相同比數受挫巴塞，結果當屆最終成為雙冠王(聯賽及歐聯)。

安帥：麥巴比可以把握得更準

他感謝球迷支持，並謂球季仍然漫長，己隊不會放棄：「比數不反映場內實況，我們無法先開紀錄，而對方卻把握到。我們會吸取教訓，將來做得更好。而麥巴比有3、4次入球機會，應該可以把握得更準。」銀河艦隊今場受制對手的高位防守，單是上半場已8次被吹罰越位；而眾矢之的是麥巴比，全場亦8次被判越位；跟金球獎大熱得主、隊友雲尼斯奧斯祖利亞，慘食白果。