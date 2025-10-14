西甲｜麥巴比：C朗始終是皇馬第一人

今年在皇家馬德里入波停不了的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），表示基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）「仍然是皇家馬德里的第一人」，並形容這位球會史上最佳射手是自己的「榜樣」，同時坦言自己曾向這位巨星請教。
C朗是麥巴比童年時期的偶像之一，前者在2009年至2018年間為皇家馬德里攻入450球，贏得包括四屆歐聯在內的16項錦標。
如今，麥巴比希望能追隨偶像的足跡。他在2024至25年賽季為皇家馬德里上陣首季便射入44球，而今季已攻入14球。
「C朗是所有皇馬球員的參考標準」
麥巴比在周日接受訪問時表示：「C朗一直是我的榜樣，我很幸運能與他交流，他給過我很多建議，也幫助過我。我認為在馬德里，他依然是第一人。他是所有皇馬球員的參考標準，他為球會貢獻良多。球迷至今仍夢想著C朗的時代。不過，我想走自己的路。」
儘管麥巴比火力全開，但皇家馬德里上季最終未能奪得主要錦標。今季開局後，他們在8輪聯賽後位居西甲榜首，儘管上月曾在馬德里打吡戰中以2:5慘敗予馬德里體育會，仍領先死敵巴塞隆拿兩分。
麥巴比回憶道：「馬體會確實踢了一場很好的打吡，我們也是，但我們在對抗與拼搶上缺乏強度，他們贏下了所有對抗。這樣的比賽很難取勝。」
法國被視為2026年世界盃奪冠熱門之一，但麥巴比認為西班牙同樣是強勁對手。
他說：「在我看來，西班牙是目前歐洲最強的球隊。」曾於2018年贏得世界盃並在2022年屈居亞軍的麥巴比補充：「但世界盃是完全不同的舞台。」
在皇家馬德里，麥巴比與隊友雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的關係亦引起關注，外界質疑2位偏愛左路的前鋒能否共存於同一陣容。麥巴比回應：「2位名氣大的球員同隊，當然能製造話題。但事實我與雲尼斯奧斯的關係很好。今年比去年更好。」
原文刊登於 Yahoo 體育