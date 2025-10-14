西甲｜麥巴比：C朗始終是皇馬第一人

C朗是麥巴比童年時期的偶像，前者在2009年至2018年間為皇家馬德里攻入450球，贏得包括四屆歐聯在內的16項錦標。

今年在皇家馬德里入波停不了的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），表示基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）「仍然是皇家馬德里的第一人」，並形容這位球會史上最佳射手是自己的「榜樣」，同時坦言自己曾向這位巨星請教。

C朗是麥巴比童年時期的偶像之一，前者在2009年至2018年間為皇家馬德里攻入450球，贏得包括四屆歐聯在內的16項錦標。

如今，麥巴比希望能追隨偶像的足跡。他在2024至25年賽季為皇家馬德里上陣首季便射入44球，而今季已攻入14球。

「C朗是所有皇馬球員的參考標準」

麥巴比在周日接受訪問時表示：「C朗一直是我的榜樣，我很幸運能與他交流，他給過我很多建議，也幫助過我。我認為在馬德里，他依然是第一人。他是所有皇馬球員的參考標準，他為球會貢獻良多。球迷至今仍夢想著C朗的時代。不過，我想走自己的路。」