西貢白腊鬱金香︱鬱金香海兼賞彩色小屋 沙灘清澈見底

香港賞鬱金香花期為3月至4月，想到西貢郊遊連同沙灘聽海的，萬宜水庫旁的白腊是好去處。西貢白腊向來有港版「馬爾代夫」之稱，唯其交通方法不多，乘的士下車起行15分鐘內賞白腊鬱金香海、訪彩色小屋打卡，更可到沙灘參與水上活動或於岸邊露營，是拍拖、親子好去處。

想直達西貢白腊，最直接和快捷的方法是於西貢市中心乘的士，4人同行每人約33元。如不想乘的士，可乘巴士到北潭涌再轉乘9A小巴。更豪華前往西貢白腊方法，是由西貢市包船直抵白腊，價格自然最貴。如由北潭涌步行前行白腊，良好天氣下步行約1.5至2小時往白腊。

標距柱M015白腊落車在涼亭右方的斜路行10-15分鐘，即「此路段不設廁所」方向。先過一道綠色閘，再往右方過多一道綠色閘，由落車15分鐘內即抵白腊鬱金香花海。鬱金香花海主要為紅色、橙色、黃色，對比鮮明。鬱金香的花期在3至4月，今年2月下旬到訪已盛放，到訪時免費入場。遊人到訪白腊鬱金香時，勿踐踏花田，保持寧靜勿騷擾村民或住居，自己垃圾自己帶走。

白腊村逾300年歷史，外號「香港馬爾代夫」。前行一分鐘見白腊村牌，部份村民把村屋漆上鮮艷外牆成為旅舍，近年成為聞名的歐洲小鎮風彩色小屋。彩色小屋外有兩隻小狗，但牠們都在懶懶洋睡覺，沒有理會打卡的遊人。

前行經白腊士多，設午餐、咖啡飲品等亦可在士多甜借獨木舟、浮潛等水上活動和露營工具。不過就算不落水，光是聽聽海浪聲和天藍色的水已足以一個下午。白腊灣水質清澈見底，周圍的風水林、淡水濕地、河流及「香港稀有及珍貴植物」的水蕨都值得保育。如認為白腊太多，可花10分鐘沿小徑往白腊仔，白腊為卵石灣不是沙灘，人氣更低可享受片刻寧靜。

西貢白腊露營看日出

白腊灣沙灘水質清澈，如想在官方地點露營，可往麥理浩徑1段標距柱M016旁的白腊營地。白腊營地營位約10個，設施包搬燒烤爐和季節性水源，適合看日出。

白腊適合拍拖郊遊及親子活動，如想付出體力行山換回五星級風景，可沿路經小破邊、潮汐池、木棉洞、七重石灘、花山萬柱海岸、撿豬灣、破邊洲，以萬宜水庫東壩為終點。

白腊交通不算極之方便，就算電召或用app召的士也有機會加錢，出發前留意。