賀歲盃明復辦17球壇名將坐陣　大會派免費門票予基層家庭

賀歲盃足球賽事，明日（13日）將會在大球場上演。受到疫情影響而停辦了4年後，賀歲盃以新的形式重現，今屆賽事沒有邀請到外國國家隊或是球會，而是邀得多位昔日名將，當中包括巴西的李華度（Rivaldo）、西班牙的佩奧爾（Carles Puyol）、意大利的馬特拉斯（Marco Materazzi）、迪比亞路（Alessandro Del Piero）、托迪（Francesco Totti）等，星味是近年最高。

過往賀歲盃賽事都會邀請國家隊在年初一及初四賀歲，但隨着贊助商撤出，比賽轉由球會舉辦，而吸引力亦因為國際賽期等影響，難以召集到具份量的球會或國家隊參賽。故此近年的吸引力已不復當年。然而今屆賽事，主辦機構明白到招請現役球隊的困難，加上近年元老賽事也具吸引力，不少昔日球星也仍想在球場馳騁，故今屆賽事賽會邀請了17名世界球星與香港邀請隊進行表演賽。