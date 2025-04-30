賽馬會好動城市計劃｜Mandy從全城跑團重拾正向人生 找到減壓出口

照顧者是一份無私的愛，惟愛的背後也常常隱藏無形壓力與疲憊。

Mandy，是一位默默付出的照顧者，照顧病患媽媽的過程中她經歷過無數的挑戰；一年前，Mandy透過由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」（JC FIT CITY），參加了「City Runners 全城跑團」，透過跑步不僅找到了紓壓的出口，更重新找回了對運動的熱情與目標。

照顧者的酸與苦：壓力如影隨形 若你是將軍澳居民，對此路線並不陌生。由將軍澳運動場出發跑出去海旁，繞過日出康城經橋再回到運動場，一圈約5公里。每個周日，此區的「City Runners 全城跑團」跑手在此路線邊跑邊欣賞將軍澳南的日落景色，而此亦成為Mandy的恆常活動。 38歲的Mandy，跑步起端始於一份沉重壓力。

幾年前，父親的離世讓其母身心轉差，作為主要照顧者的Mandy，開始承擔起更多的責任。惟媽媽頻頻的來電，讓Mandy感到身心俱疲，她形容自己像一條繃緊的橡筋，「隨時可能斷裂，甚至因此失眠」。 Mandy回憶道：「那段時期，精神很緊張，感覺所有的注意力都放在媽媽身上，完全忽略了自己。」就如你我一樣，Mandy曾嘗試過「煲劇」放鬆，但效果未如理想，緊湊的劇情反讓自己更焦慮。 就在不知所措之際，她想起一個老生常談的道理：運動使人快樂。

如欲參加「賽馬會好動城市計劃」其他活動，可下載「JC Fit City手機應用程式」。

跑步的起點：從隨心跑到專業訓練 半信半疑，Mandy起初跑步亦沒有什麼規劃，隨心所欲、沒有目標，哪怕跑姿不標準，短短幾公里路，跑畢身心舒暢。「別人說運動時會產生安多酚，我跑步時真的感到興奮，更暫時忘卻煩惱」，找到紓壓方法，Mandy也慢慢開始留意跑步相關活動。 然而，一年前，她在Facebook上看到有免費跑班，決定報名試試；此也成為她跑步生涯的轉捩點。Mandy笑說：「以前完全不講究跑姿或配速，純粹是為了放鬆心情，但經跑班的專業指導後，明白跑步其實是一件事；以往如時間許可，我會參加比賽，但只求影相和不被DQ（取消資格）就可以了，現在跑步令我有小成功的感覺，每次訓練達到要求，成功感令我想繼續跑。」 跑步融入了生活，對於Mandy來說，她也從一個「社交跑手」轉變為一個有目標、有計劃的跑者。現在每周至少跑4次，某些日子在送小朋友上學後，Mandy更會把握上班前的兩小時，到尖沙嘴海旁晨跑，「相比起以前趕回家補眠，跑後感覺整個人更精神」。 除了逢星期五的恆常跑班，星期日Mandy就與跑團一起。她表示加入「JC Fit City賽馬會好動城市計劃」的跑團後，社群的支持不僅給了她動力，也讓她結識了一群積極向上的朋友。

「以前累了就不想跑，但現在有一班人一起，反而成為了一種動力」，Mandy認為跑團的氛圍感染了她，跑手間的力量也讓她不再感到孤單。

身心強大才能更好地守護所愛 作為照顧者，Mandy曾經將所有的精力都放在母親身上，但透過跑步她學會了轉移注意力，並與母親分享自己的跑步經歷，她直言只有身心狀態良好，才能更好地照顧家人。 「跑步讓我變得更堅強，內心也更強大」，Mandy亦希望透過自己的故事，鼓勵更多照顧者找到屬於自己的減壓方式。雖然Mandy目前專注於10公里賽事，但她對未來充滿期待，首先做到堅持跑下去，更希望無傷跑步。「這樣，跑步才能成為生活中不可或缺的一部分，因為已成為了習慣；我知道只要堅持下去，就會有不一樣的自己」她堅定地說。

「這一年跑步，我感覺好Hero，好光榮」，Mandy笑着說。 她的故事，提醒我們每一位照顧者：在愛與責任之外，別忘了照顧自己，因為只有當我們身心強大時，才能更好地守護所愛的人。 除了跑步外，「賽馬會好動城市計劃」有各式各樣的體育活動，讓不同興趣和體能水平的人士皆能體會運動的正能量。如欲參加「賽馬會好動城市計劃」其他活動，可下載「JC Fit City手機應用程式」。