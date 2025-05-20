足總下月啟德副場舉行青年賽　召10位外流小將

香港足總將會在下月6至8日，在啟德青年球場舉行一連三日的青年賽事，並會派出U20代表出戰。在港隊公布的47人U20初選，10名的外流球員獲選入伍，當中包括在上周港會七人賽表現突出的德國西施文樂宜（Luis Gabor Salzmann）等。

足總周四（22日）將為青年賽事舉行記者會，根據足總的公布，包括西班牙的馬拉加青年隊，還有日本的青年隊及中國湖北省的青年隊伍參與。港隊將派出U20代表參加，並為年底的全運會做準備。在公布的香港U20初選名單，共有10名的外流球員，當中包括在英國球會青年隊效力及留學的李浩藍、梁立天、湯允禧，葡萄牙的蔡朗希、蔡駿宏、秦宇灝，西班牙的麥柏軒，比利時的景雍竣，內地恆大足球學校的梁鉅聰，還有在德國的西施文樂宜，當中部份球員有份出席上星期舉行的港會七人賽。