足總下月啟德副場舉行青年賽　召10位外流小將

香港足總將會在下月6至8日，在啟德青年球場舉行一連三日的青年賽事，並會派出U20代表出戰。在港隊公布的47人U20初選，10名的外流球員獲選入伍，當中包括在上周港會七人賽表現突出的德國西施文樂宜（Luis Gabor Salzmann）等。
足總周四（22日）將為青年賽事舉行記者會，根據足總的公布，包括西班牙的馬拉加青年隊，還有日本的青年隊及中國湖北省的青年隊伍參與。港隊將派出U20代表參加，並為年底的全運會做準備。在公布的香港U20初選名單，共有10名的外流球員，當中包括在英國球會青年隊效力及留學的李浩藍、梁立天、湯允禧，葡萄牙的蔡朗希、蔡駿宏、秦宇灝，西班牙的麥柏軒，比利時的景雍竣，內地恆大足球學校的梁鉅聰，還有在德國的西施文樂宜，當中部份球員有份出席上星期舉行的港會七人賽。
另外，早前獲前港足代表歐陽耀冲旗下，推動前往日本試腳的韋俊軒就未有入選今次的港隊大軍。不過他已獲得贊助商的協助，提供裝備以前赴日本爭取機會。
香港U20代表初選名單
門將：周若言（港會）、石皓心（傑志）、許栢瑋（冠忠南區）、潘尚希（理文）、李浩藍（Macclesfield FC）
後衛：蔡朗希（奧利安圖）、梁立天（Cobham Sports FC）、林千裕、蕭頌楠（東方）、梁鉅聰（恆大足球學校）、博偉程、梁城祖、曾俊軒（港會）、陳彥熹、林澔希、林柏燃、冼蔚喬（傑志）、封天詠（九龍城）、詹皓臻（理文）、葉禮滔（南華）、西施文樂宜（1. FC-TSG Königstein）
中場：麥柏軒（Atletic Sant Just）、劉彥匡、李呈（標準流浪）、蔡駿宏（艾馬多拉）、楊棟棋（東方）、秦宇灝（艾華卡）、陳浩嘉、陳恆亮、李宗恒（港會）、陳丞臻、李兆軒（傑志）、劉宇浩、黃朗嘉（理文）、戴子軒（北區）、景雍竣（Racing Mechelen）、徐朗（大埔）
前鋒：馬榕生、黃韜霖（標準流浪）、高銘浩（東方）、張泳洋、黃琛喆（港會）、楊焯鈞、姚子亮（傑志）、徐竟柔（九龍城）、韓鋮潁（理文）、湯允禧