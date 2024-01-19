跑鞋推薦｜UNDER ARMOUR Infinite Elite緩震、回彈全方位提升 Infinite Pro輕盈透氣

UNDER ARMOUR Infinite 系列跑鞋一向在靈活、緩震和重量三者之間取得平衡，是跑鞋推薦前列之選。渣打馬拉松場前，UA在Infinite系列迎來全面升級，換上充滿彈性、柔軟舒適的升級版HOVR+緩震科技，令跑者的雙腿全場保持輕爽，於緩震、回彈和推進三方面均有更好的體驗。UA是次推出的包括Infinite Elite及Infinite Pro兩個跑鞋款式，助跑手發揮更佳的運動表現。

UA Infinite Elite：體驗無限爆發力

UA Infinite Elite換上UA 標誌性升級版HOVR+緩震技術，將更柔軟及富彈性的HOVR+ 延伸至整個中底，完美平衡支撐力與回彈力，讓雙腿充滿能量，即時提升狀態；鞋面方面，採用了集柔韌、貼服和透氣於一體的UA IntelliKnit 針織物料，恰到好處的包裹感，讓跑手放心邁步。

除了令跑手體驗無限爆發力，UA Infinite Elite亦注重穩定性的提升，腳後跟位置採用了全新圈型凹槽設計加上TPU支撐片，有效分散衝擊力，助你平穩過渡每一步，同時搭配Thinweb輕盈耐用橡膠大底，持久耐用並提供回彈力。

UA Infinite Elite 特點