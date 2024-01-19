跑鞋推薦｜UNDER ARMOUR Infinite Elite緩震、回彈全方位提升 Infinite Pro輕盈透氣

UNDER ARMOUR Infinite 系列跑鞋一向在靈活、緩震和重量三者之間取得平衡，是跑鞋推薦前列之選。渣打馬拉松場前，UA在Infinite系列迎來全面升級，換上充滿彈性、柔軟舒適的升級版HOVR+緩震科技，令跑者的雙腿全場保持輕爽，於緩震、回彈和推進三方面均有更好的體驗。UA是次推出的包括Infinite Elite及Infinite Pro兩個跑鞋款式，助跑手發揮更佳的運動表現。
UA Infinite Elite：體驗無限爆發力
UA Infinite Elite換上UA 標誌性升級版HOVR+緩震技術，將更柔軟及富彈性的HOVR+ 延伸至整個中底，完美平衡支撐力與回彈力，讓雙腿充滿能量，即時提升狀態；鞋面方面，採用了集柔韌、貼服和透氣於一體的UA IntelliKnit 針織物料，恰到好處的包裹感，讓跑手放心邁步。
除了令跑手體驗無限爆發力，UA Infinite Elite亦注重穩定性的提升，腳後跟位置採用了全新圈型凹槽設計加上TPU支撐片，有效分散衝擊力，助你平穩過渡每一步，同時搭配Thinweb輕盈耐用橡膠大底，持久耐用並提供回彈力。
UA Infinite Elite 特點
- 柔韌、貼服兼透氣的 UA IntelliKnit 針織鞋面，貼合雙腳。
- 3D模製鞋墊鎖緊雙足，帶來更舒適的穿著感
- HOVR +緩震技術延伸至整個中底，提供更強大緩震同時幫助推進，靈活度與緩衝保護兼備
- 後跟嵌有TPU扣板，加強了支撐及穩固度
- 後跟圈型凹槽設計，減少衝擊力之餘提高整體穩定性
- 輕盈Thinweb橡膠外底持久耐用，且能為關鍵位置提供回彈效能
UA Infinite Pro：讓你輕裝啟程
系列中另一對UA Infinite Pro跑鞋，旨在為跑手提供日常全程舒適且俐落輕盈的跑步腳感。鞋身採用透氣的工程網眼針織面料加上3D觸感印花細節，帶來無可比擬的舒適度；柔軟的鞋內襯及鞋舌為雙足穩固地鎖定中足，帶來極致無縫的包裹及舒適感；配以舒適柔軟的3D鞋墊；鞋後跟同樣呈現圈型凹槽設計，有助減少腳跟衝擊，增強每步穩定性。
中底則以EVA物料分成兩層，頂層為着重緩震和回彈力的HOVR+技術泡棉，底層則用上更高密度的EVA材料，提供更佳穩定性；外底以輕量的全橡膠大底製成，提供耐用且卓越的抓地力。
UA Infinite Pro特點
- 透氣的工程網眼針織面料加上3D觸感印花細節，有助減少鞋面與足部的摩擦，提供無可比擬的舒適度
- 柔軟的鞋口及鞋舌帶來提供極佳的包覆感及舒適感
- 3D模塑鞋墊鎖緊雙足，帶來更為舒適的穿著感
- 後跟圈型凹槽設計，有助平穩著陸、減少衝擊力並提高整體穩定性
- 中底以EVA物料分成兩層，頂層為着重緩震和回彈力的HOVR+技術泡棉，底層則用上更高密度的EVA材料，提供更佳穩定性
- 輕量的全橡膠大底，提供耐用且卓越的抓地力
UA Infinite Elite於UNDER ARMOUR 專門店及UNDER ARMOUR香港官方網上商店發售；UA Infinite Pro系列則於UNDER ARMOUR 香港官方網上商店發售。