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體育
2024-01-19 09:45:00

跑鞋推薦｜UNDER ARMOUR Infinite Elite緩震、回彈全方位提升 Infinite Pro輕盈透氣

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跑鞋推薦｜UNDER ARMOUR Infinite Elite緩震、回彈全方位提升 Infinite Pro輕盈透氣

跑鞋推薦｜UNDER ARMOUR Infinite Elite緩震、回彈全方位提升 Infinite Pro輕盈透氣

UNDER ARMOUR Infinite 系列跑鞋一向在靈活、緩震和重量三者之間取得平衡，是跑鞋推薦前列之選。渣打馬拉松場前，UA在Infinite系列迎來全面升級，換上充滿彈性、柔軟舒適的升級版HOVR+緩震科技，令跑者的雙腿全場保持輕爽，於緩震、回彈和推進三方面均有更好的體驗。UA是次推出的包括Infinite Elite及Infinite Pro兩個跑鞋款式，助跑手發揮更佳的運動表現。

UA Infinite Elite：體驗無限爆發力

UA Infinite Elite換上UA 標誌性升級版HOVR+緩震技術，將更柔軟及富彈性的HOVR+ 延伸至整個中底，完美平衡支撐力與回彈力，讓雙腿充滿能量，即時提升狀態；鞋面方面，採用了集柔韌、貼服和透氣於一體的UA IntelliKnit 針織物料，恰到好處的包裹感，讓跑手放心邁步。

除了令跑手體驗無限爆發力，UA Infinite Elite亦注重穩定性的提升，腳後跟位置採用了全新圈型凹槽設計加上TPU支撐片，有效分散衝擊力，助你平穩過渡每一步，同時搭配Thinweb輕盈耐用橡膠大底，持久耐用並提供回彈力。

UA Infinite Elite 特點

  • 柔韌、貼服兼透氣的 UA IntelliKnit 針織鞋面，貼合雙腳。
  • 3D模製鞋墊鎖緊雙足，帶來更舒適的穿著感
  • HOVR +緩震技術延伸至整個中底，提供更強大緩震同時幫助推進，靈活度與緩衝保護兼備
  • 後跟嵌有TPU扣板，加強了支撐及穩固度
  • 後跟圈型凹槽設計，減少衝擊力之餘提高整體穩定性
  • 輕盈Thinweb橡膠外底持久耐用，且能為關鍵位置提供回彈效能
UA Infinite Elite柔韌、貼服兼透氣 UNDER ARMOUR Infinite Elite換上UA 標誌性升級版HOVR+緩震技術 UNDER ARMOUR Infinite Elite3D模製鞋墊鎖緊雙足，帶來更舒適的穿著感 UNDER ARMOUR Infinite EliteHOVR +緩震技術延伸至整個中底 UNDER ARMOUR Infinite Elite後跟嵌有TPU扣板，加強了支撐及穩固度 UA Infinite Elite男裝 UNDER ARMOUR Infinite Elite後跟圈型凹槽設計 UA Infinite Elite與UA Infinite Pro定位不同，各有捧場客

UA Infinite Pro：讓你輕裝啟程

系列中另一對UA Infinite Pro跑鞋，旨在為跑手提供日常全程舒適且俐落輕盈的跑步腳感。鞋身採用透氣的工程網眼針織面料加上3D觸感印花細節，帶來無可比擬的舒適度；柔軟的鞋內襯及鞋舌為雙足穩固地鎖定中足，帶來極致無縫的包裹及舒適感；配以舒適柔軟的3D鞋墊；鞋後跟同樣呈現圈型凹槽設計，有助減少腳跟衝擊，增強每步穩定性。
中底則以EVA物料分成兩層，頂層為着重緩震和回彈力的HOVR+技術泡棉，底層則用上更高密度的EVA材料，提供更佳穩定性；外底以輕量的全橡膠大底製成，提供耐用且卓越的抓地力。

UA Infinite Pro特點

  • 透氣的工程網眼針織面料加上3D觸感印花細節，有助減少鞋面與足部的摩擦，提供無可比擬的舒適度
  • 柔軟的鞋口及鞋舌帶來提供極佳的包覆感及舒適感
  • 3D模塑鞋墊鎖緊雙足，帶來更為舒適的穿著感
  • 後跟圈型凹槽設計，有助平穩著陸、減少衝擊力並提高整體穩定性
  • 中底以EVA物料分成兩層，頂層為着重緩震和回彈力的HOVR+技術泡棉，底層則用上更高密度的EVA材料，提供更佳穩定性
  • 輕量的全橡膠大底，提供耐用且卓越的抓地力
UNDER ARMOUR Infinite Pro透氣的工程網眼針織面料加上3D觸感印花細節 UNDER ARMOUR Infinite Pro輕量的全橡膠大底，提供耐用且卓越的抓地力 UNDER ARMOUR Infinite Pro後跟圈型凹槽設計，有助平穩著陸、減少衝擊力並提高整體穩定性 UNDER ARMOUR Infinite Pro柔軟的鞋口及鞋舌帶來提供極佳的包覆感及舒適感 UNDER ARMOUR Infinite Pro3D模塑鞋墊鎖緊雙足 UNDER ARMOUR Infinite Pro中底以EVA物料分成兩層

UA Infinite Elite於UNDER ARMOUR 專門店及UNDER ARMOUR香港官方網上商店發售；UA Infinite Pro系列則於UNDER ARMOUR 香港官方網上商店發售。

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