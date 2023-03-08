跑鞋2023｜3款全新日常訓練鞋 為你安心儲里數

2月剛跑完渣馬，相信除了報名參加了海外賽事的跑手，在近期沒有大賽下都會多跑低強度的easy run作recovery，或儲儲里路準備下半年的賽事。各大品牌都於近期推出新跑鞋，定位為日常訓練、適合跑手低強度訓練，以下3對跑鞋你又

Adidas Ultraboost Light系列

Ultraboost向來都是adidas的大熱系列，全因它出街又得、跑步訓練又得，一鞋兩用加上又夠lifestyle，獲不少人追捧。今年為中底Boost技術推出10周年，adidas亦推出全新 Ultraboost Light系列，中底物料重量比過往輕30%，連以前被批對鞋太重的問題都有所改善。據官方指出以下為新系列的4項重點技術：

重新設計L.E.P系統: 新一代Linear Energy Push動力系統有更佳反應，與新的Light Boost中底互相配合。 PRIMEKNIT+ 針織鞋面: 提升舒適度及透氣度，鞋面貼服而輕巧。 Continental™ 橡膠鞋底: 任何天氣狀況都提供良好抓地力。 碳足跡低10%: Ultraboost Light生產過程的碳足跡比過往版本低10%。

一如以往男裝都有大受歡迎的全黑和全白版本，女裝亦有3種色選擇。