跑鞋2023｜3款全新日常訓練鞋 為你安心儲里數

2月剛跑完渣馬，相信除了報名參加了海外賽事的跑手，在近期沒有大賽下都會多跑低強度的easy run作recovery，或儲儲里路準備下半年的賽事。各大品牌都於近期推出新跑鞋，定位為日常訓練、適合跑手低強度訓練，以下3對跑鞋你又
Adidas Ultraboost Light系列
Ultraboost向來都是adidas的大熱系列，全因它出街又得、跑步訓練又得，一鞋兩用加上又夠lifestyle，獲不少人追捧。今年為中底Boost技術推出10周年，adidas亦推出全新 Ultraboost Light系列，中底物料重量比過往輕30%，連以前被批對鞋太重的問題都有所改善。據官方指出以下為新系列的4項重點技術：
- 重新設計L.E.P系統: 新一代Linear Energy Push動力系統有更佳反應，與新的Light Boost中底互相配合。
- PRIMEKNIT+ 針織鞋面: 提升舒適度及透氣度，鞋面貼服而輕巧。
- Continental™ 橡膠鞋底: 任何天氣狀況都提供良好抓地力。
- 碳足跡低10%: Ultraboost Light生產過程的碳足跡比過往版本低10%。
一如以往男裝都有大受歡迎的全黑和全白版本，女裝亦有3種色選擇。
Puma ForeverRUN NITRO
近其於跑步界動作頻頻的Puma亦推出新款緩震系列ForeverRUN NITRO。作為高緩震日常訓練跑鞋，官方指出今次ForeverRUN NITRO由196名跑手進行超過75,000公里訓練中收集數據才推出市面，更強調此鞋定位便是為跑手達成日常訓練儲夠里數，才去挑戰全馬等賽事。以下是ForeverRUN NITRO的3項特點：
- 雙重密度NITRO Foam氮氣中底科技，有效分散足部壓力。
- NITRO Foam氮氣中底科技結合RUNGUIDE System高科技導引支撐系統，提高緩震，讓跑手走得輕鬆。
- 鞋墊由PUMA與Kaiser Sport & Ortopædi專家共同研發，模組化鞋踭設計加上蹠骨軟墊，加強對足弓支撐和引導腳掌的力量。
Reebok Nano X3
與以上兩對跑鞋不同，Reebok Nano X3是一款多功能訓練鞋款，跑步做Gym都合適。Nano系列已有13年歷史，中底採用Lift and Run （L.A.R.）技術，如舉重時後掌底部會變硬提升穩定性，而前掌Floatride Energy Foam提供回彈力，讓穿者在跑跳時也能保持絕佳舒適度，跑手無論要練跑或要練體能健身都可一鞋走天下。以下為Nano X3的4大升級功能：
- 升級鞋跟形狀和扣片：鞋跟的流線圖案設計增加舒適度，配備全新扣片提升穩定性。
- Lift and Run (L.A.R.) 鞋底技術：讓穿著者在舉重時提供穩定性外，也確保跑跳時有足夠回彈力。
- FlexWeave針織鞋面：採用輕身透氣的FlexWeave物科，為鞋面提供更高保護。
- Reebok [REE]CYCLED 產品：環保，含最少30%的回收物料。