Novablast3跑鞋實測｜更輕盈回彈 日常訓練的萬用鞋

去年ASICS 推出了Novablast 3後，不少外國評測網都將這對鞋列為「年度跑鞋」之選。要知道上一代Novablast已有不錯評價，今次第3代用上新的中底為歷代最輕，減磅後的更適合跑手一鞋走天涯。
跑手間常流傳著一句話，ASICS出品的跑鞋總不會令你失望。今次Novablast 3定位為全能型，改用FF Blast+中底後較上一代輕30g，外型和外底與KINSEI BLAST相似，但落腳感覺更吸震，後跟著地會有不曾回彈，而鞋面為較軟身的工程網布亦較為舒服透氣，相信就算夏天作長跑訓練亦不會焗腳。
Novablast 3跑鞋實測/評測
以往ASICS宣傳Novablast時都強調其「彈力」，事實上Novablast 3的回彈的確不錯，令我驚喜是整對鞋真的很舒適，不論是中掌鞋踭的包裹度、前掌空間感以及落地的平穩都無可挑剔。記者穿上Novablast 3作10K 5分半pacing訓練，腳踝落腳時穩定十足，於柏油路或街跑可以放心開跑，落斜時由於後踭夠大，每一步的可以十分安心落腳。
Novablast 3跑感和吸震能力與Nimbus有點相似，但後者似是踏入雲上軟軟的感覺，而Novablast 3較穩定，踏地時會直接感受到，前者重量輕得多（US9約250g），就算作衝刺亦感到順暢回彈，不會有踏下去後力量洩走的感覺。只是pacing上到5分內至4分時推進力明顯不及同品牌的碳板鞋Magic Speed 2，不太適合做speed training。
Novablast 3適合甚麼訓練？
ASICS Novablast 3是對不錯的訓練夥伴，跑者可穿上它進行不同訓練，個人認為將Novablast 3用於easy run、long run或tempo訓練都有不錯效果，說到底Novablast 3沒有碳板外力下，更能練出跑手本身的肌力。
大底用上和KINSEI BLAST般的凹槽及耐磨AHAR橡膠，於日常柏油路訓練抓地力出色，但雨天濕地下感覺便不太穩陣。
跑手應該購買Novablast 3嗎？
如果想要一對多用途的訓練鞋，Novablast 3會是個不錯的選擇，集合彈性、緩衝、穩定的鞋款，沒有碳板下會讓你跑步控速很舒服。
Novablast 3可快可慢，外底也相當耐用，如果跑手沒有追求速度，以其定價可說是非常高CP值，外國亦有不少鞋評網站推介Novablast 3訓練到完賽，全因這對鞋能力平均，一鞋走天涯又有足夠保護性及回彈，再加上價錢因素已及多色選擇，相信會是不少跑手上碳板鞋前的首選。