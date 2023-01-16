Novablast3跑鞋實測｜更輕盈回彈 日常訓練的萬用鞋

Novablast 3被不少鞋評網推介為「年度跑鞋」。

去年ASICS 推出了Novablast 3後，不少外國評測網都將這對鞋列為「年度跑鞋」之選。要知道上一代Novablast已有不錯評價，今次第3代用上新的中底為歷代最輕，減磅後的更適合跑手一鞋走天涯。

Novablast 3 跑鞋實測 / 評測 以往ASICS宣傳Novablast時都強調其「彈力」，事實上Novablast 3的回彈的確不錯，令我驚喜是整對鞋真的很舒適，不論是中掌鞋踭的包裹度、前掌空間感以及落地的平穩都無可挑剔。記者穿上Novablast 3作10K 5分半pacing訓練，腳踝落腳時穩定十足，於柏油路或街跑可以放心開跑，落斜時由於後踭夠大，每一步的可以十分安心落腳。 Novablast 3跑感和吸震能力與Nimbus有點相似，但後者似是踏入雲上軟軟的感覺，而Novablast 3較穩定，踏地時會直接感受到，前者重量輕得多（US9約250g），就算作衝刺亦感到順暢回彈，不會有踏下去後力量洩走的感覺。只是pacing上到5分內至4分時推進力明顯不及同品牌的碳板鞋Magic Speed 2，不太適合做speed training。

Novablast 3 適合甚麼訓練？ ASICS Novablast 3是對不錯的訓練夥伴，跑者可穿上它進行不同訓練，個人認為將Novablast 3用於easy run、long run或tempo訓練都有不錯效果，說到底Novablast 3沒有碳板外力下，更能練出跑手本身的肌力。 大底用上和KINSEI BLAST般的凹槽及耐磨AHAR橡膠，於日常柏油路訓練抓地力出色，但雨天濕地下感覺便不太穩陣。

Novablast 3可以一鞋跑天下，CP值高又多顏色選擇，對於跑手想選對萬用鞋是十分合適。