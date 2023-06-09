轉會消息︱利物浦落實麥亞里士打加盟　韋斯咸老闆證賴斯離隊

英超的利物浦在周四（8日）落實，簽入阿根廷國腳的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），該位世界盃的冠軍中場，與紅軍簽約5年。而剛贏得歐協聯冠軍的韋斯咸，球會老闆蘇利雲（David Sullivan）證實，球會的主力迪格蘭賴斯（Declan Rice）「99%」會離隊。

紅軍簽入麥亞里士打的消息，在聯賽煞科前後已一直在傳，而利物浦也在周四完成這宗來季的主要轉會。麥亞里士打在球會的聲明表示：「這是夢想成真，而我已經急不及待上陣。我想從季前的第一日就參與，因為一切得到落實是非常好。我期待與我的隊友見面。」他又指：「這對我而言是很夢幻的一年，世界盃，以及為白禮頓的成績，不過現在我要為利物浦着想，成為一個更好的球員和更好的人。」紅軍據報以3,500萬英鎊（約3.4億港元）的轉會費從白禮頓加盟。