英超的利物浦在周四（8日）落實，簽入阿根廷國腳的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），該位世界盃的冠軍中場，與紅軍簽約5年。而剛贏得歐協聯冠軍的韋斯咸，球會老闆蘇利雲（David Sullivan）證實，球會的主力迪格蘭賴斯（Declan Rice）「99%」會離隊。
紅軍簽入麥亞里士打的消息，在聯賽煞科前後已一直在傳，而利物浦也在周四完成這宗來季的主要轉會。麥亞里士打在球會的聲明表示：「這是夢想成真，而我已經急不及待上陣。我想從季前的第一日就參與，因為一切得到落實是非常好。我期待與我的隊友見面。」他又指：「這對我而言是很夢幻的一年，世界盃，以及為白禮頓的成績，不過現在我要為利物浦着想，成為一個更好的球員和更好的人。」紅軍據報以3,500萬英鎊（約3.4億港元）的轉會費從白禮頓加盟。
剛贏得歐協聯的韋斯咸，在返回倫敦後就已經舉行勝利巡遊。球會的主席蘇利雲在接受訪問時透露，隊長的迪格蘭賴斯，「99%」會在今夏離隊。他接受英國廣播公司訪問指：「我們去年夏天有協議，如果他為我們付出所有，我們就要讓他離隊。這是一件公平而且合理的事。」
24歲的賴斯是韋斯咸的青訓產品，至今為鎚仔幫上陣245場入15球，而他亦從愛爾蘭轉為英格蘭效力，為國家隊上陣41場。賴斯與韋斯咸合約在明年才到期，不過為免失去轉會費，韋斯咸將在今夏放人。據報多支的英超球隊，包括同為倫敦的阿仙奴，以及曼聯都對賴斯感興趣，而拜仁慕尼黑也是另一個選擇。有指韋斯咸的索價達1億英鎊。