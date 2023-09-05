轉會消息｜沙特球會仍未放棄收購沙拿　拉莫斯回歸西甲加盟西維爾

英國媒體報道，沙特阿拉伯球會仍未放棄收購利物浦的埃及國腳穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），據報會在周四（7日）前開出2億英鎊的轉會費，收購這位31歲的前鋒。另外，西甲的西維爾宣布，獲得前西班牙國腳的沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）回歸，這位前皇家馬德里的中堅，其實是在西維爾展開職業生涯。 英國《每日郵報》報道，沙特阿拉伯的伊蒂哈德仍未放棄收購沙拿。雖然球隊早前提出的1.5億英鎊轉會費被拒，而紅軍主帥的高普（Jurgen Klopp）在賽後指，球員仍想留隊。不過據報伊蒂哈德決定加碼，以利誘紅軍放人。然而這對紅軍來說是困難的選擇，尤其英超的轉會窗已經關閉，故紅軍即使獲得鉅額轉會費，但最快要到冬季轉會窗才能收購替補。

另外，西班牙的老牌國腳沙治奧拉莫斯，已落實加盟西維爾。這位37歲守將，季初與法甲的巴黎聖日耳門約滿離隊後，有傳在轉會窗結束前獲曼聯的招手，不過他最後選擇自己的母會西維爾。拉莫斯在西維爾青年軍出道，之後才轉投皇馬，而他在離開17年後再度重回母會。 加拉塔沙雷打包一對熱刺棄將 除了沙特阿拉伯之外，土耳其的轉會窗亦仍未關閉。當中熱刺的一對球員尼當比利（Tanguy Ndombele）及達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）落實轉投加拉塔沙雷。其中尼當比利以借用形式加盟，而加拉塔沙雷之後可以1,280英鎊轉會費買斷。而達雲臣山齊士就據報以810萬英鎊轉會費，與該土耳其班霸簽約4年。另一支土耳其球會比錫達斯，據報有意收購阿仙奴的尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）。