轉會消息｜沙特轉會窗提前關閉　共花約68.5億排全球第四

沙特阿拉伯聯賽的轉會窗，在周四（7日）凌晨就關閉，雖然伊蒂哈德未能以破紀錄的轉會費，收購到利物浦前鋒的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），但根據會計師德勤的統計，今夏沙特聯賽的轉會開支，已經成為世界第4。
盛傳會將轉會費抬至2億英鎊，以利誘紅軍放人，不過31歲的沙拿目前仍然是利物浦的一員。在包括紅軍主帥高普（Jurgen Klopp）批評下，沙特將聯賽的轉會窗縮短至9月7日，但仍比歐洲主流聯賽多一個星期，引起歐洲球會的不滿。
由於有沙特國家的公共投資基金（PIF）的支持，沙特國內4支由PIF控制的球隊，希拉爾、艾納沙、伊蒂哈德及吉達艾阿里在今夏大手招攬球員。根據會計師行德勤的部門統計，沙特球會在今夏的轉會開支，已經達到約7億英鎊（約68.5億港元），是僅次於英超、法甲及西甲之後，排全球第4，比起意甲與德甲還要多。
從英超挖角花24.4億港元
而當中，沙特從英超挖角的開支，更達到2.5億英鎊（約24.4億港元），即幾乎是他們有傳開出收購沙拿的轉會費水平。其中從巴黎聖日耳門轉投希拉爾的尼馬（Neymar），轉會費已達約7,760萬英鎊，其他轉投沙特聯賽的球員，還有聖日耳門的荷蘭中場韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）、金球獎得主的賓斯馬（Karim Benzema）、拜仁慕尼黑的沙迪奧文尼（Sadio Mane）等。除了沙拿外，據報希拉爾亦曾計劃以2.59億英鎊，收購聖日耳門的法國國腳基利安麥巴比（Kylian Mbappe），只是最後球員無意轉投而未達成這宗破世界紀錄的轉會。
今夏轉投沙特球星：
吉達艾阿里
辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）、馬列斯（Riyad Mahrez）、羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）、伊度亞文迪（Edouard Mendy）、基斯爾（Franck Kessie）、美列迪美羅（Merih Demiral）、羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）
伊蒂法克
領隊謝拉特（Steven Gerrard）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、韋拿杜姆、穆沙迪比利（Moussa Dembele）、迪馬雷格雷（Demarai Gray）
希拉爾
尼馬、阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）、魯賓尼維斯（Ruben Neves）、高列巴尼（Kalidou Koulibaly）、馬爾干（Malcom）、米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）、耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
伊蒂哈德
賓斯馬、尼高路簡迪（N'Golo Kante）、祖達（Jota）、法賓奴（Fabinho）
艾納斯
沙迪奧文尼、波索域（Marcelo Brozovic）、阿歷士迪尼斯（Alex Telles）、拿樸迪（Aymeric Laporte）、奧達維奧艾美臣（Otavio）