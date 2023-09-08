轉會消息｜沙特轉會窗提前關閉　共花約68.5億排全球第四

沙特阿拉伯聯賽的轉會窗，在周四（7日）凌晨就關閉，雖然伊蒂哈德未能以破紀錄的轉會費，收購到利物浦前鋒的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），但根據會計師德勤的統計，今夏沙特聯賽的轉會開支，已經成為世界第4。

盛傳會將轉會費抬至2億英鎊，以利誘紅軍放人，不過31歲的沙拿目前仍然是利物浦的一員。在包括紅軍主帥高普（Jurgen Klopp）批評下，沙特將聯賽的轉會窗縮短至9月7日，但仍比歐洲主流聯賽多一個星期，引起歐洲球會的不滿。