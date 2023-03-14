連尼加下周重返節目　BBC將獨立審視社交媒體指引

然而BBC在周一（13日）仍面對英國普遍的批評。連尼加就表示，支持BBC審視有關的指引，同時亦期待重返崗位。他又形容過去的幾日獲得公眾難以置信的支持，前BBC總監Greg Dyke形容，連尼加如「贏5:0」一樣，因為事件就如同政府向電視台施壓迫走一個主持人，這對BBC來說是極壞的消息。

因為批評英國政府的非法入境政策，而被BBC當局停職的連尼加，獲得BBC大量的主持人支持下，令到這家公營媒體面對壓力。BBC最終道歉，並已邀請連尼加重回主持人的位置。早前要求雙方解決事件的英國首相辛偉誠（Rishi Sunak），形容這是正確的做法，並且已經解決有關的問題。

工黨質疑BBC的自主

工黨的影子文化大臣Lucy Powell就指，連尼加的回歸是一個好消息，但事件仍留有一個極大問題，是BBC究竟還有多大的自主及獨立性，抵擋來自政府的壓力。工黨時代的BBC主席Michael Lyons亦表示：「BBC顯然不可能成為俄羅斯或香港異議的捍衛者，但同時也沒有為這個國家的異議者留下一點空間。」

添戴維早前曾指，暫停連尼加的工作是洽當的行動，認為這個決定是正確，被BC的主持人質問現在是否BBC向連尼加屈服，戴維就作出否認。不過他在周一仍就事件道歉：「所有人都意識到，這是我們的職員、撰稿人、主持人，更重要是我們的觀眾，所面對的困難時刻，對此我作出道歉。」

根據BBC的員工守則，他們需要保持政治的公正，同時受到嚴格的社交媒體指引監管，然而有關守則對新聞節目以外的員工要求，就存有爭議。連尼加表示支持審視指引，特別是在於有關指引如何處理新聞節目以外的自由工作者。