金球獎｜贏世盃大熱當選 美斯8奪金球獎

2023年金球獎頒獎禮在巴黎舉行，去年帶領阿根廷贏得世界盃兼獲選最佳球員的球王美斯(Lionel Messi)，以大熱姿態成為今年金球獎得主，歷史性第8度獲獎。至於屈居第2名的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，亦獲得代表最佳前鋒的梅拿獎；美斯國家隊隊友門將達米安馬天尼(Emiliano Martinez)斯雖然贏得耶辛獎，卻是在頒獎禮上唯一被喝倒采的得獎者。

由來自全球共100位傳媒代表投票選出的金球獎，今屆頒獎禮焦點當然是金球獎大獎得主美斯；這位36歲的阿根廷前鋒，過去一年除帶領阿根廷稱霸世盃外，今年年中轉戰美職投國際邁亞密，亦率領球隊首嘗盃賽冠軍滋味，度過豐收一年。

碧咸頒獎前悼念卜比查爾頓

從頒獎嘉賓兼國際邁亞密班主碧咸(David Beckham)手中接過金球獎的美斯表示：「能夠贏得世界盃冠軍圓夢，再一次感受這個時刻真的很美妙。我實在難以想像會擁有這個豐盛的職業生涯，以至所取得的成就；能成為這支史上最佳球隊(阿根廷)的一份子是我的福氣。」當被頒獎禮主持人杜奧巴(Didier Drogba)問到這個金球獎，是否他歷來8次獲獎中最特別一次，美斯回應：「每一個都因不同原因而同樣特別。」值得一提的是，碧咸在宣布美斯獲獎前，發言悼念早前離世的英格蘭兼曼聯名宿卜比查爾頓(Bobby Charlton)。

在金球獎選舉中，夏蘭特與法國基利安麥比巴(Kylian Mbappe)分列第2及第3；而在上個球季為曼城在聯賽上陣35場入36球、全季攻入52球的夏蘭特，則奪得梅拿獎。這位挪威射手表示：「我要多謝曼城整間球會，亦都多謝我的家人及我身邊所有人，是他們讓我成為今天的我。」

