阿仙奴主帥阿迪達拒絕怪罪門將拉耶犯錯 達sir不介意鬥維拉停賽

「一哥」阿仙奴驚險保3分！兵工廠在英超快車作客升班馬、小球隊盧頓，險象橫生；幸戰至補時7分鐘靠今夏加盟的「1億先生」迪格蘭賴斯(Declan Rice)頭槌絕殺，贏4比3而回，確保本周續坐榜首。賽事另一焦點是阿仙奴門將大衛拉耶(David Raya)兩度犯錯令球隊陷入困境，不過主帥阿迪達(Mikel Arteta)賽後大耍太極，拒絕怪罪愛將。
大衛拉耶腋下失球犯錯
盧頓在半場落後1比2，換邊後早段先後憑艾迪巴約(Elijah Adebayo)及巴克利(Ross Barkley)建功反超前3比2；阿仙奴的西班牙門將大衛拉耶先在出迎角球時間失誤，讓艾迪巴約在其手頂頂入，繼而讓巴克利在禁區左路勁度不足的射門於其腋下漏入。賽後當記者問到阿迪達如何看待這情況，該西班牙籍領隊只說：「我真的為球隊感到非常開心！」
大衛拉耶今夏由賓福特借用加盟，近月壓過英格蘭「二號龍」蘭斯達爾(Aaron Ramsdale)，為兵工廠正選把關，表現一直受關注。阿迪達在賽後記招再補充：「在那些情況，我們全隊必須防守得更好，這是很多因素才導致失球。這不應該怪罪他（大衛拉耶），我們從不會如此，現在也不會；重點是在於球隊怎樣去反應，我喜歡這回應，當然，我是肯定我們可以守得更好。」
阿迪達踩入球場慶祝領黃牌
阿迪達在慶祝迪格蘭賴斯的入球時，踩入球場忘形慶祝，最終被罰個人今季在英超第3面黃牌，本周六英超作客對阿士東維拉之戰，將被罰停賽，阿迪達說：「我沒有為意，只是純粹的反應，黃牌便黃牌吧！要讚賞盧頓今場表現，令我們深感困難，球員們每3天一戰，最重要是贏得3分。」
至於今屆繼英超補時絕殺曼聯後，再一次建奇功的英格蘭中場迪格蘭賴斯，賽後興奮地說：「我們必須在每場比賽中抓住機會，每周都要拿到3分。我從後衛身後繞過，任何事情都可能發生。這些都是值得回憶的時刻，非常精彩的比賽，能攻入絕殺球是我的光榮。」