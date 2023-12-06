阿仙奴主帥阿迪達拒絕怪罪門將拉耶犯錯 達sir不介意鬥維拉停賽

大衛拉耶腋下失球犯錯

盧頓在半場落後1比2，換邊後早段先後憑艾迪巴約(Elijah Adebayo)及巴克利(Ross Barkley)建功反超前3比2；阿仙奴的西班牙門將大衛拉耶先在出迎角球時間失誤，讓艾迪巴約在其手頂頂入，繼而讓巴克利在禁區左路勁度不足的射門於其腋下漏入。賽後當記者問到阿迪達如何看待這情況，該西班牙籍領隊只說：「我真的為球隊感到非常開心！」

大衛拉耶今夏由賓福特借用加盟，近月壓過英格蘭「二號龍」蘭斯達爾(Aaron Ramsdale)，為兵工廠正選把關，表現一直受關注。阿迪達在賽後記招再補充：「在那些情況，我們全隊必須防守得更好，這是很多因素才導致失球。這不應該怪罪他（大衛拉耶），我們從不會如此，現在也不會；重點是在於球隊怎樣去反應，我喜歡這回應，當然，我是肯定我們可以守得更好。」