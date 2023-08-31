韋迪訪香港｜Wade腹肌依舊晒球技 6個字鼓勵小將追夢

成為名人堂一員的前NBA球星韋迪（Dwyane Wade）昨聯同湖人後衛羅素（D’Angelo Russell）, 夏士林（Udonis Haslem）,兒子Zaire Wade到訪李寧屯門分店，四人向廣大球迷分享了他們的比賽心得與球員生涯故事。活動上，韋迪（Dwyane Wade）正式啟動了店內的WAY OF WADE球鞋展示牆裝置，隨後在WADE香港限定系列發佈活動上，親自見證香港系列正式面世，更即時展示其潮流觸覺，為同行的 Haslem搭配服飾。四位球員同日下午出席了「MAKE YOUR OWN WAY 青年籃球訓練活動」，羅素（D’Angelo Russell）與Zaire Wade親自落場向年青球員親授籃球技巧，把寶貴經驗傳承下去，更夥同本地年青球員上演了一場精彩的5 vs 5 比賽，為中國行香港站活動畫下完美句號。
韋迪︰成功不一定會來，所以要堅定地努力
韋迪（Dwyane Wade）把簽名球鞋Way of Wade 10放進第十代的展示箱內，正式完成WAY OF WADE系列展示牆裝置。球迷粉絲日後可以在李寧屯門分店一覽歷來十代WAY OF WADE球鞋的故事與演進，近距離欣賞WAY OF WADE球鞋更多亮眼細節！在訪談環節上，Dwyane Wade分享成為名人堂一員的感受。他表示堅持正是體現韌性的一種，就如他的經歷教會了他在球場上保持堅毅與能耐。又勉勵香港的年青球員在籃球夢想上「勇於追夢、做足準備、堅定不移」（Dream big, Be prepare, Be committed ），只有保持熱血與熱誠，全程投入才能走出成功之路。韋迪總結道︰「即使你渴望得到成果，但成功不一定會來，所以更需要堅定地努力。」
活動最後一站，四位球員出席「MAKE YOUR OWN WAY 青年籃球訓練活動」。羅素（D’Angelo Russell ）及 Zaire Wade與香港東方籃球隊團隊一同為20名本地年青球員進行籃球訓練，韋迪（Dwyane Wade）及夏士林（Udonis Haslem）分享訓練心得，把無價的場上經驗及不屈的籃球精神傳承下去。訓練環節後，一眾年青球分成兩隊──Team All City和Team Son of Flash，在韋迪與夏士林帶領下進行射籃挑戰及5 vs 5比賽，兩隊更獲羅素及 Zaire Wade實力加持，精彩表現將全日的氣氛推向高潮。