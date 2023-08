韋迪訪香港|Wade腹肌依舊晒球技 6個字鼓勵小將追夢

成為名人堂一員的前NBA球星韋迪(Dwyane Wade)昨聯同湖人後衛羅素(D’Angelo Russell), 夏士林(Udonis Haslem),兒子Zaire Wade到訪李寧屯門分店,四人向廣大球迷分享了他們的比賽心得與球員生涯故事。活動上,韋迪(Dwyane Wade)正式啟動了店內的WAY OF WADE球鞋展示牆裝置,隨後在WADE香港限定系列發佈活動上,親自見證香港系列正式面世,更即時展示其潮流觸覺,為同行的 Haslem搭配服飾。四位球員同日下午出席了「MAKE YOUR OWN WAY 青年籃球訓練活動」,羅素(D’Angelo Russell)與Zaire Wade親自落場向年青球員親授籃球技巧,把寶貴經驗傳承下去,更夥同本地年青球員上演了一場精彩的5 vs 5 比賽,為中國行香港站活動畫下完美句號。

韋迪︰成功不一定會來,所以要堅定地努力 韋迪(Dwyane Wade)把簽名球鞋Way of Wade 10放進第十代的展示箱內,正式完成WAY OF WADE系列展示牆裝置。球迷粉絲日後可以在李寧屯門分店一覽歷來十代WAY OF WADE球鞋的故事與演進,近距離欣賞WAY OF WADE球鞋更多亮眼細節!在訪談環節上,Dwyane Wade分享成為名人堂一員的感受。他表示堅持正是體現韌性的一種,就如他的經歷教會了他在球場上保持堅毅與能耐。又勉勵香港的年青球員在籃球夢想上「勇於追夢、做足準備、堅定不移」(Dream big, Be prepare, Be committed ),只有保持熱血與熱誠,全程投入才能走出成功之路。韋迪總結道︰「即使你渴望得到成果,但成功不一定會來,所以更需要堅定地努力。」