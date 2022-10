香港區Patagonia正式加入「1%的地球稅」

Patagonia創辦人、富商Yvon Chouinard早前宣布放棄市值約$30億美元的公司所有權,捐贈至一間致力抵抗環境危機的非謀利慈善信託 Holdfast Collective,並承諾將Patagonia每年所有利潤捐助給保護荒野、生物多樣性和應對氣候危機等的企劃及組織,預計公司每年可為環保貢獻約1億美元,實踐著「Earth is now our only shareholder(現在地球是我們唯一的股東)」的承諾。

其實早在2022年,Patagonia已成立非牟利機構 1% For The Planet,為關注氣候、土地、食物、汙染、水資源和野生動物等的環保項目籌集足夠資金與支援。香港區Patagonia亦於今年加入1% For The Planet,集中資源支援本地環保團體,更開放予合資格的本地環保團體申請,期望更有效支持本土環保活動。

1% For The Planet的地球稅

1% For The Planet與其他非牟利機構有何不同?Patagonia相信我們從大自然拿取了資源,也應該要繳稅吧?只要於1% For The Planet成為會員,便代表你個人或你的企業承諾每個財政年度都會捐獻1%的營業額給本地的認可的環保非牟利組織,雖然是直接捐款予這些非牟利機構,但受到1% For The Planet監督,而且每個財政年度都需要呈交企業財務報表。所有捐款都直接用於解決問題,亦有4000多個環保組織供選擇,令會員能選擇幫助他們關注議題的合作夥伴。

如有興趣了解更多有關香港區 Patagonia 1% For The Planet 計劃,可以瀏覽此網站。