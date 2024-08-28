香港卡巴迪體育聯會台灣參賽第5名完成 教練讚超水準

香港卡巴迪體育聯會派出6名選手包括廖子維、Rojit Sharma、曾煒文、黃偉銓、葉俊希和楊啟津，以及教練鄭紫琳，代表中國香港出戰在2024年8月23至26日於台灣新竹市舉行的「2024風城盃亞洲城市男子室內卡巴迪對抗賽」，與來自台灣新竹市、韓國釜山、日本東京及泰國甲米的隊伍一較高下，最終以第五名完成比賽。

「2024風城盃亞洲城市男子室內卡巴迪對抗賽」中，香港隊的對手不乏亞運獎牌得主和印度職業聯賽現役選手，極具實力。經歷了四場硬戰，香港隊在與泰國甲米一戰中先聲奪人，開局曾以7:6領先對手，惟遭對手拉開比數，最後以22︰56落敗。中國香港代表隊之後以33︰54、38︰56及22︰56不敵台灣新竹市、日本東京及韓國釜山，以第5名完成。

爭取更多參賽機會

中國香港卡巴迪代表隊鄭紫琳教練表示：「在香港對新興運動的有限資源下，隊員今次能夠發揮的水平，已經是超水準的表現，我並沒有奢望用數個月的備戰時間和適應新的賽制下，要達到世界級冠軍水平，而是期望隊員可以在比賽中，運用到大家練習時穩紮穩打的基本功。而隊員亦沒有令我失望，我們會繼續不懈進取，超越自己。我們將爭取更多參加國際比賽的機會，為香港的卡巴迪隊伍打響名號，讓人知道香港並非只有『魚腩隊』，而是擁有不負香港之名的卡巴迪隊伍。」