香港古道大全︱走進元荃古道東澳古道 北港竹林留憶記

香港古道除了著名的元荃古道、東澳古道外，你記得有幾多條行山路線？古時香港步行到其他村落，有不少具多年歷史的古砌古道，印記了古人的足印。當中難度、靚景甚至隱世路線都會在本文中詳解。

北港竹林茅坪藤王壯觀︱西貢行到馬鞍山 竹林藤王行山🗺️ 北港 ➔ 茅坪古道 ➔ 屋場 ➔ 竹林 ➔ 茅坪藤王 ➔ 梅子林 ➔ 大水坑站 北港及茅坪古道是香港著名竹林及藤王行山路線，由西貢經北港及茅坪是首選。步行石砌古道到馬鞍山大水坑站既多樹蔭，又有兩大打卡景點，阿姐汪明荃曾留下足印，難度不比河背水塘高。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟🌟

東澳古道難度視乎天氣︱村落探古 尋覓大澳貓星人 東澳古道🗺️ 東涌 ➔ 逸東邨 ➔ 䃟頭村 ➔ 沙螺灣 ➔ 深石村 ➔ 深屈 ➔ 大澳 ➔ 虎山 東澳古道由東涌沿大嶼山海岸步行往大澳，這條靚景行山路線全程海拔不過100米，既有歷史、村落、紅粉海岸的岩石等，又可在大澳享受魚鄉風情、美食及與貓星人打卡。東澳古道難度視乎天氣，如在涼快的日子為初中級行山路線，八成路段為平滑的柏油路，路牌指示清楚，好天氣時相約朋友、拍拖、親子樂行山皆宜。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟✨

鳳馬古道探白茅田︱接天空之鏡鶴藪水塘 鳳馬古道🗺️ 鳳園 ➔ 沙羅洞 ➔ 平山仔 ➔ 鶴藪水塘 ➔ 鶴藪圍 大埔行山路線之中，鳳馬古道是景色多元化行山路線。難度不高的鳳馬古道既有天空之鏡、白茅海，更經過香港少有「蜻蜓天堂」，由大埔鳳園漫遊古道到鶴藪圍，滿足到郊遊、拍拖、親子樂的你。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟✨

短程行山路線︱乾隆古道林蔭滿分賞望夫石 市區行山路線🗺️ 大圍站 ➔ 紅梅谷燒烤場 ➔ 筆架山引水道 ➔ 乾隆古道 ➔ 九龍坳 ➔ 獅子山道 行山又要近沙田區交通方便，一年四季包括夏天都應付到，名字霸氣十足的乾隆古道是心水推介。全長不足5公里，上落坡不算多，最加分的是樹蔭滿滿，不用被毒辣太陽曬傷，就可欣賞望夫石、香港回歸亭等。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟✨

元荃古道半段往深井︱石龍拱環迴海景 元荃古道半段走🗺️ 荃灣港安醫院 ➔ 下花山 ➔ 石龍拱 ➔ 蓮花山公學 ➔ 上塘 ➔ 清快塘 ➔ 深井 元荃古道郊遊徑是香港初中級難度的行山路線，是古時元朗來往荃灣的必經之路。如時間、體力有限，不如行元荃古道半段走。由荃灣經石龍拱、清快塘往深井，在對的季節藍巴勒海峽海景、廢校遺址及古老滑梯、百年豪宅、楓香紅葉、紫藤花與蓮花池都一一到訪，滿足感十足，景色甚至比元荃古道全走更多變。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟🌟

衛奕信徑10段︱橫七古道緬懷荒廢村落 衛奕信徑10段🗺️ 仙姑峰 ➔ 橫七古道 ➔ 尤德爵士紀念亭 ➔ 南涌 想了解香港歷史，行山是個好方法。衛奕信徑10段由八仙嶺仙姑峰到南涌。作為衛奕信徑的終點，經過昔日客家村落，地基猶在人去樓空。這旅程難度不高，但起點和終點卻非真正起點和終點，出發前要考慮清楚交通和時間。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟✨

馬鞍山行到沙田｜黃竹山古道石磨荒村歲月如梭 黃竹山古道🗺️ 大水坑站 ➔ 梅子林 ➔ 茅坪 ➔ 黃竹山古道 ➔ 打瀉油坳 ➔ 小瀝源 在西貢由茅坪前往打瀉油坳，大部份人沿麥理浩徑4段上景觀一般。在秋冬時，不妨走一轉黃竹山古道，你會看到被歲月洗禮的石磨、田基和屹立多年的高聳石牆，感受客家文化。登山古道平均不費力，乾爽天氣下，比石級忽高忽低的麥理浩徑更好行。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟🌟

九担租賞紅葉︱三椏村芒草海客家美食 芒草紅葉行山路線🗺️ 烏蛟騰 ➔ 九担租 ➔ 苗三古道 ➔ 三椏村 ➔ 原路折返 行山路線既要難度低，要有芒草和紅葉又有補給點，位於東北船灣郊野公園的苗三古道是心水之選。上坡比例不高，亦設補給點。此路線樹蔭指數高，岸邊生物多樣化，不難在岸邊找到招潮蟹及赤紅色岩石。只要留心潮汐時間，一家大細都可輕鬆完走。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟✨

紅葉︱牛屎湖隱世紅葉舞 鬼故與日軍刑場有關? 鬼故行山路線🗺️ 烏蛟騰 ➔ 九担租 ➔ 苗三古道 ➔ 三椏村 ➔ 牛屎湖 ➔ 犁三古道 ➔ 烏蛟騰 香港猛鬼靈異都市傳說，鎖羅盆可算是行山界數一數二。然而位於新界東北三椏村旁的牛屎湖村才因船難而全村離開，村民為了安心，寧願放棄所費不菲的大宅。然而鬼故以外，往牛屎湖的山徑近年重修，由三椏村來回約一小時享受隱世楓香紅葉和印洲塘天空之鏡，若要找香港靈異猛鬼勝地或隱世紅葉行山路線，牛屎湖不會令你失望。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟🌟

赤柱古道逾170年古橋︱漫遊美利樓卜公碼頭 香港島行山路線🗺️ 佳美道 ➔ 獅子坑石橋 ➔ 老虎坑石橋 ➔ 赤柱廣場美利樓 ➔ 卜公碼頭 赤柱古道是香港開埠早期的建築，逾170年歷史。2021年重回世人目光後，赤柱古道的老虎坑及獅子坑古橋成為短程行山路線之一，先遊赤柱古道再到赤柱大街、有鬼故之說美利樓、卜公碼頭，半天遊十分充實。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟🌟

元荃古道全走︱難度路線圖整合 交通攻略解鎖 元荃古道路線圖🗺️ 大棠山道 ➔ 大棠楓香林紅葉 ➔ 吉慶橋 ➔ 石龍拱 ➔ 下花山 ➔ 荃灣港安醫院 元荃古道郊遊徑全走由元朗至荃灣難度為中級，官方長度為12.5公里，實際距離逾15公里。這條元朗十八鄉村民把農作物運往荃灣出售的路線，路況非大上大落。這條新界行山路線景色多變化，由元朗市區、大棠紅葉、深井竹林、蓮花山公立學校及滑梯、石龍拱欣賞藍巴勒海峽到青馬大橋海峽景色。不過元荃古灣中途近乎沒有補給，而且路口極多，行山時需要留意路牌。 體力︰🌟🌟🌟 技術︰🌟🌟

元荃古道簡易版︱石龍拱尋滑梯瞰青馬大橋 簡易版元荃古道🗺️ 荃錦坳 ➔ 鱷魚朝天 ➔ 蓮花山公立學校 ➔ 石龍拱 ➔ 荃灣港安醫院 元荃古道簡易版難度不高以落斜為主，由荃錦坳經石龍拱往荃灣港安醫院巴士站。若是新手或親子郊遊或想節省體力，不想全足15公里的元荃古道，這條元荃古道簡易版非常適宜新手。雖然荃灣為終點而非元朗，但海景、古蹟、打卡位都不會錯過，在好天氣時絕對是親子樂放空或拍拖打卡好去處。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟🌟