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體育
2025-05-09 23:18:54

香港單車總會聲明稱溝通不足致歉　與港協跟進事件

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單車總會晚上發聲明致歉。(網頁截圖)

單車總會晚上發聲明致歉。(網頁截圖)

中國香港單車總會主席梁鴻德，被指在去年巴黎奧運香港單車隊選拔後，要求運動員做假事件，單車總會在今日（9日）晚上發聲明，指「遴選事件過程中，由於時間倉促，因溝通不足而造成持份者產生誤會或不安」，並為此致歉，總會亦表示會與港協暨奧委會持續跟進事件。

經匿名投訴向媒體踢爆，單車總會主席梁鴻德在巴黎奧運的香港隊選拔後，提出香港代表的李思穎放棄公路個人賽資格，以讓梁穎儀補上，並替此獲得公路計時賽資格，然後再於賽前由梁穎儀「詐病」，讓李思穎「替補」，雖然事件最終因為運動員、教練團隊以至單車總會執委的反對，而未有執行。但仍有人將事件向港協作出舉報。然而港協的調查報告，卻指調查委員會審視後報告後，認為總會在選拔過程中並沒有違反既定機制和程序。

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單車總會主席梁鴻德。(資料圖片)

單車總會主席梁鴻德。(資料圖片)

總會指事件仍在處理中

單車總會晚上在官方網站發布聲明，指總會在去年底收到匿及的投訴，並在今年2月底委派獨立小組調查，報告在上月初呈交總會執委及港協，指事件仍在處理當中。總會又表示，對於遴選事件過程中，「由於時間倉促，因溝通不足而造成持份者產生誤會或不安」，為此致歉。並會因應獨立調查小組報告，與港協確定相關跟進事宜。

港協暨奧委會副會長、香港單車聯會名譽會長胡曉明，為獨立調查委員會成員之一，他昨日受訪時表示，委員會只審視過程中是否涉及到不按程序、越權等，最終沒有發現不妥當的成份。並稱「詐病」在單車界屬於不成文習慣，認為總會希望更多運動員參賽的出發點無錯，可能是詞匯或者字眼方面問題。

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香港單車代表李思穎率先在公路單車賽事上陣。(相片由港協暨奧委會提供)

香港單車代表李思穎率先在公路單車賽事上陣。(相片由港協暨奧委會提供)

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