香港國際七人欖球賽｜男女港隊雙雙報捷 紀遠恆壓哨達陣引爆現場

香港國際七人欖球賽2025「Melrose銀劍賽」昨日（28日）在啟德體育園上演精彩賽事，香港男女隊雙雙報捷，為新主場帶來振奮人心的開幕戰。

在首場比賽中，香港女子七人欖球隊以29：14反勝哈薩克，展現頑強鬥志。而男子隊的賽事更將現場氣氛推向高潮，港隊在開幕禮後登場對陣中國隊，雖然早段先失守，但憑藉丹馬克與薩耶斯的出色表現，半場已反超前14：7。換邊後，丹馬克繼續保持勇態，兩度達陣完成「帽子戲法」。比賽最激動人心的時刻出現在最後數秒，19歲新星紀遠恆成功壓哨達陣，引爆全場歡呼，最終港隊以31：7大勝中國隊。

丹馬克：每次達陣都別具意義 賽後，表現最亮眼的丹馬克分享感受：「在主場球迷的熱情支持下，我們成功扭轉局勢。他們的打氣聲就像我們有14人在場上一樣，這對球隊幫助很大。」這位完成「帽子戲法」的球員更激動地表示：「每次在香港達陣都特別有意義，這是我從小就有的夢想。」

紀遠恆：入球不止是個人成就 年僅19歲的紀遠恆成為全場焦點，他在最後時刻的關鍵入球為比賽畫上完美句點。雖然廣東話不太流利，這位年輕球員仍堅持用廣東話向球迷表達心意：「香港加油，香港我愛你，多謝！」他謙虛地將功勞歸於團隊：「我的任務只是完成最後一步，每個隊友都參與其中，這是團隊的成功。」



李卡度：對付日本問題不大 香港隊將於周六（29日）下午對日本隊，硬仗可期，丹馬克坦言日本不容易對付，明天會繼續努力，做好自己。李卡度則未見特別緊張，「我們今晚會再覆盤剛才的比賽錄像，研究如何做得更好，相信只要保持自己的節奏，執行好戰術計劃，對陣日本隊不會有什麼大問題。」