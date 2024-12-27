香港大學行山路線｜登龍虎山 訪松林炮台界石看歷史古蹟

香港大學站C1出口起步

乘港鐵的可於香港大學站C1出口右轉上斜，經過何東夫人堂，過紅綠燈，越薄扶林分區電子站、桃李園。上龍虎山之路就在油站或巴士站的左面。這段樓梯級既急又細級，宜慢慢行。

市區行山路線沿途景點1︰龍虎山山頂

分叉路右轉短暫停留碧珊徑，沿斜路繼續上較快捷地往龍虎山。沿碧珊徑而行可經龍虎山瀑布到松林炮台和龍虎山，只是相對迂迴。樓級不太辛苦，而且有樹蔭之助。經過龍虎山維多利亞界石路口後，轉個彎見「南無阿彌陀佛」，前行路牌寫上「由此路往龍虎亭」，花2分鐘完成樓梯，到達龍虎山山頂。