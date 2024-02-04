香港大球場改建｜前空手道運動員李嘉維留美好回憶 何先生嘆可惜

香港大球場料即將在今年下半年改建，由現時4萬座位大減至9000，香港七人欖球賽及香港足球隊主場等大型體育賽事料改由啟德體育園接力。由比利獻技、馬勒當拿與胡國雄交手，到美斯今次隨國際邁阿密到訪，一段段畫面將定格。

1955年12月3日啟用的香港大球場（前身政府大球場）改建後，料會保留草地足球場，惟會在草地外圍加設田徑跑道，球迷的感覺或有不同。在香港大球場，我們見證過2003年碧咸、施丹、費高、卡路士、魯爾等在陣的皇家馬德里、2009東亞運金牌更是深刻。香港前鋒陳肇麒於英超的熱刺跟操後，乘頭等機位趕回港，在決賽對日本時頂入1︰1入球。想起大球場，南華在亞協四強對科威特SC全場爆滿高掛紅旗、英超挑戰盃「李海強，你好嘢！」，攝影師Victor Fraile把尼格度變成泥格度定格，一幕幕足球畫面腦海中浮現。

「銅鑼灣行上大球場充滿儀式感」

香港足球迷由銅鑼灣或天后行上掃桿埔的儀式感，將難香港大球場改建後復再。前香港空手道代表李嘉維表示大球場滿滿是美好回憶︰「第一次來是十多年前七人欖球賽當實習，後來也有在2014年入場觀看香港隊對美斯在陣的阿根廷。」李嘉維表示大球場對很多人而言都有不少難忘一刻，自己會好好記住大球場的美好回憶，盼啟德體育園主場館座位更多，氣氛更好。而何先生就表示自己不算是本地足球迷，但仍對大球場改建而座位大減而可惜︰「球迷由銅鑼灣行上來，像是一種儀式感，難保證啟德體育園的氣氛及得上大球場。」

香港隊球迷蘇先生回想在大球場最經典時刻，想了良久後表示︰「到過太多次，第一次去大球場的時間已想不起。肯定的是最經典入球，是2018年鄭展龍世界波，他於亞冠以世界波絕殺日職球會柏雷素爾。」

