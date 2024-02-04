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體育
2024-02-04 22:40:00

香港大球場改建｜前空手道運動員李嘉維留美好回憶 何先生嘆可惜

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香港大球場改建｜前空手道運動員李嘉維感謝留美好回憶 何先生嘆可惜

香港大球場改建｜前空手道運動員李嘉維感謝留美好回憶 何先生嘆可惜

香港大球場料即將在今年下半年改建，由現時4萬座位大減至9000，香港七人欖球賽及香港足球隊主場等大型體育賽事料改由啟德體育園接力。由比利獻技、馬勒當拿與胡國雄交手，到美斯今次隨國際邁阿密到訪，一段段畫面將定格。

球迷何先生對香港大球場改建感可惜，指啟德體育園的球場氣氛或有不及。 前香港空手道代表李嘉維指十多年前第一次入香港大球場時，是七人欖球賽當實習，在大球場有美好的回憶。 香港大球場料在2024年下旬改建。 香港大球場料在2024年下旬改建，美斯球迷將難以再於大球場拉起球王橫額。 香港大球場料在2024年下旬改建，碧咸的足印將定格在大球場。 香港大球場料在2024年下旬改建，球迷爬上山坡「免費睇波」將成歷史。

陳七頭等機位返香港奪東亞運金牌

1955年12月3日啟用的香港大球場（前身政府大球場）改建後，料會保留草地足球場，惟會在草地外圍加設田徑跑道，球迷的感覺或有不同。在香港大球場，我們見證過2003年碧咸、施丹、費高、卡路士、魯爾等在陣的皇家馬德里、2009東亞運金牌更是深刻。香港前鋒陳肇麒於英超的熱刺跟操後，乘頭等機位趕回港，在決賽對日本時頂入1︰1入球。想起大球場，南華在亞協四強對科威特SC全場爆滿高掛紅旗、英超挑戰盃「李海強，你好嘢！」，攝影師Victor Fraile把尼格度變成泥格度定格，一幕幕足球畫面腦海中浮現。

香港大球場改建｜香港足球隊奪得2009東亞運金牌，陳肇麒頂入關鍵入球。（網上截圖） 香港大球場改建｜時任特首曾蔭權為香港足球隊奪得東亞運金牌振臂高呼。（網上截圖） 香港大球場改建｜香港足球隊奪得2009東亞運金牌，成為一時佳話。（網上截圖） 香港大球場改建｜英超挑戰盃，李海強開香檳令主持饒家輝大叫「你好嘢」。（網上截圖） 香港大球場改建｜Beyond的黃家駒曾在大球場獻唱。（網上截圖） 香港大球場改建｜譚詠麟曾在大球場舉行演唱會。（網上截圖） 香港大球場改建｜色情男女中，李健和、威拿等南華球員比賽片段在電影中呈現。（網上截圖） 香港大球場改建｜色情男女中，張國榮、羅家英及莫文蔚曾在大球場有多個場景。（網上截圖）

「銅鑼灣行上大球場充滿儀式感」

香港足球迷由銅鑼灣或天后行上掃桿埔的儀式感，將難香港大球場改建後復再。前香港空手道代表李嘉維表示大球場滿滿是美好回憶︰「第一次來是十多年前七人欖球賽當實習，後來也有在2014年入場觀看香港隊對美斯在陣的阿根廷。」李嘉維表示大球場對很多人而言都有不少難忘一刻，自己會好好記住大球場的美好回憶，盼啟德體育園主場館座位更多，氣氛更好。而何先生就表示自己不算是本地足球迷，但仍對大球場改建而座位大減而可惜︰「球迷由銅鑼灣行上來，像是一種儀式感，難保證啟德體育園的氣氛及得上大球場。」

香港隊球迷蘇先生回想在大球場最經典時刻，想了良久後表示︰「到過太多次，第一次去大球場的時間已想不起。肯定的是最經典入球，是2018年鄭展龍世界波，他於亞冠以世界波絕殺日職球會柏雷素爾。」
 

香港大球場曾經歷翻新重建，四周面貌和景觀出現不少變化。上圖估計是1960年代，下圖是千禧年後的面貌。（圖片來源：香港舊照片FB／Leung Wing Hin） 皇家馬德里2003年到訪香港，碧咸、朗拿度、卡路士等球星在香港大球場亮相。 皇家馬德里2003年到訪香港，碧咸、朗拿度、卡路士等球星在香港大球場亮相。 2003年法國球王施丹在香港大球場獻技，星味十足。 美斯2014年帶領阿根廷以7︰0大勝香港足球隊，球王在香港大球場上陣30分鐘。（資料圖片） 2014年美斯以後備身份入替踢了30分鐘，每次觸球都惹來香港大球場全場關注。（圖片來源：Getty） 2019年香港足球隊在香港大球場4球破廣東，兩回合反勝5比2衛冕錦標，這亦是港足在省港盃歷來的最大勝仗。(攝影：黃文山) 2018年第40屆省港盃足球賽，首回合在香港大球場上演，香港隊以二比零先贏一仗。之後廣東隊在第二回會贏回二球，最後兩隊互射12碼，港隊獲勝。（網上圖片） 香港足球隊常以香港大球場為主場。 每年3至4月，在香港大球場都會上演香港國際七人欖球賽。（圖片來源：康樂及文化事務署官方網站） 每年香港大球場舉行香港國際七人欖球賽，草地上球員落力拼搏比賽，場邊的球迷則悉心裝扮，有如嘉年華。（圖片來源：視覺中國）

《色情男女》張國榮被足球員感動

體育以外，香港大球場曾有其他用途，1991年香港電台主辦太陽計劃演唱會，當時Beyond主音黃家駒曾唱出《可知道》。後來譚詠麟、郭富城、黎明曾在大球場舉行演唱會，但被居民投訴噪音問題，令場地用作演唱次數有限。電影方面，由爾冬陞與羅志良聯合執導，張國榮、莫文蔚與舒淇主演的《色情男女》，曾以大球場作主要場景。劇情中「哥哥」在大球場高層座位觀看香港足球比賽，李健和左腳傳中及威拿撲救的片段被收錄在片內，張國榮因睇波而重新振作，是港產片經典畫面之一。

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香港大球場改建｜色情男女中，張國榮、羅家英及莫文蔚曾在大球場有多個場景。（網上截圖） 香港大球場改建｜色情男女中，張國榮及莫文蔚曾在大球場有多個場景。（網上截圖） 香港大球場改建｜色情男女中，張國榮、羅家英及莫文蔚曾在大球場有多個場景。（網上截圖） 香港大球場改建｜色情男女中，李健和、威拿等南華球員比賽片段在電影中呈現。（網上截圖）
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