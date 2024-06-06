香港球迷義賣撐女足　賣波衫捐助深水埗

一位香港足球隊的熱心球迷舉辦一個一連兩日的小型義賣活動，在灣仔一個商場出售大量足總、港隊成員的紀念品及零食套裝等。原計劃將義賣全數捐贈給香港女子足球隊成員以作支持及協助香港足球未來發展，不過在深水埗「求救」後，將自己店内深水埗球衣全數放售，並計劃將收入全數捐贈至深水埗。
港足球迷Stanley，在灣仔東方188商場一樓經營一個格仔舖，並放有香港隊成員的球衣，以及足總和港隊成員的紀念品等。Stanley昨日（5日）表示會將義賣的款項，全數捐贈給香港女子足球隊成員以作支持及協助香港足球未來發展。而到今日（6日）Stanley在獲悉深水埗的事，亦隨即將自己店內深水埗的球衣全數放售，並將所有的收入全數捐贈至深水埗。
有見香港隊球迷一直較少，每次作賽可能只有600至800球迷進場支持，加上香港大球場即將遷拆，今晚（6日）的世界盃外圍賽或許是港隊在大球場最後一次正式比賽，Stanley希望能夠就本次活動令更多香港人關注本地足球。
女足球員生活艱苦
Stanley提到義賣的念頭是因為自己認識的女足隊員生活十分刻苦：「很多時候要請假甚至辭職才能代表香港出戰，既要出錢又要出力，我們只不過是盡一分綿力支持她們。」Stanley受採訪時展示捐贈記錄，強調所有的義賣有詳細的買家及受助人資料，不過因涉及個人資料，無法拍照記錄。
相信香港足球明天只會更好
被問到有關近期安達臣離職的消息，作為資深香港隊球迷的Stanley表示：「安達臣是一個出色的教練，他成功地令香港隊變得更加積極，並帶領港隊在多年未能出線的情況下重返亞洲盃。」但他對港隊未來仍充滿希望，他說：「一個好的教練能成功帶領港隊進步，更好的教練亦會隨之以來。盧比度亦是一個好的教練，我相信他也能帶領年輕人去改朝換代，我相信香港足球明天只會更好。」