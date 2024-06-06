香港球迷義賣撐女足　賣波衫捐助深水埗

一位香港足球隊的熱心球迷舉辦一個一連兩日的小型義賣活動，在灣仔一個商場出售大量足總、港隊成員的紀念品及零食套裝等。原計劃將義賣全數捐贈給香港女子足球隊成員以作支持及協助香港足球未來發展，不過在深水埗「求救」後，將自己店内深水埗球衣全數放售，並計劃將收入全數捐贈至深水埗。

港足球迷Stanley，在灣仔東方188商場一樓經營一個格仔舖，並放有香港隊成員的球衣，以及足總和港隊成員的紀念品等。Stanley昨日（5日）表示會將義賣的款項，全數捐贈給香港女子足球隊成員以作支持及協助香港足球未來發展。而到今日（6日）Stanley在獲悉深水埗的事，亦隨即將自己店內深水埗的球衣全數放售，並將所有的收入全數捐贈至深水埗。