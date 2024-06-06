香港足球隊新球衣開售排長龍搶購 球迷齊祝福安達臣

昨日6月5日下午3點，位於旺角花園街19號NIKE專門店開賣香港足球隊新球衣，球衣是對伊朗的世界盃外圍賽設計的球迷版球衣。 原價599。設計選用紅色為主調。因此很多球迷也再次抱著希望能搶購新球衣，令昨天開賣前已排長龍。不少球迷紛紛為剛離隊的前香港足球隊主帥安達臣送上祝福，又有人表示對今晚香港對伊朗一仗有信心。

在開賣香港足球隊新球衣一小時前，現場已經大排長龍。隊尾甚至達到馬路口，需要開兩行才能繼續排隊。最早到的球迷Stephen於11點經已到達現場等待，非常期待今次的港足球衣：「因爲估計很難買，所以決定提早到達並開始排隊。」他同時亦對安達臣的離職感到愕然也祝福他，「安達臣的確令香港隊有明顯的進步，無論精神面貌或打法上也變得更好。」對於暫任主教練盧斯爾，Stephen指暫時未能看到他的真實力，有待觀測。他最後也為香港足球打氣，欣賞和感謝香港隊門將葉鴻輝一直把守著香港隊的大門。

香港隊新波衫 網上炒至1000元

另外也有一班球迷約好一起排隊，其中的林先生和呂先生表示非常喜歡今次香港隊球衣設計，加上未能購買上次球衣，因此今次志在必得。他們也希望能穿著新球衣入場看6月6日（香港對伊朗）比賽。 二人也對安達臣的離開感到可惜，希望安帥之後發展順利，他們指安達臣振奮了香港足球，貢獻了很多。二人支持陳肇鈞，對於今晚一仗對香港隊充滿信心：「香港隊曾經（在亞運）勝過伊朗隊，上次可以今次也可以！」店內的香港隊新球衣，在開賣約3小時全數售出。

開賣時候不少球迷按耐不住心中的喜悅，也有很多球迷打算與自己的兒子或家人一同穿著。可是也不少買家立刻放上二手網站以炒價出售。由原本的港元599炒到1千港元以上。