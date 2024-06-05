保頓U18杜俊暉首入選香港足球隊 港足目前在小組4戰1和3負，僅曾於去年尾主場對土庫曼打和1比1，搶得1分，但作客伊朗則吞4蛋。現時世界排名157位的港足，對比排名20位的伊朗，實力差距明顯；更麻煩是包括梁諾恆、張憙延、顏樂楓、林衍廷、余在言及林樂勤等隊員，均因球季結束去向未明，暫未落班影響保險等問題，今場未被選上，影響不少。 當然，大軍陣內仍有安永佳、潘沛軒及應屆香港足球先生陳肇鈞等支撐，陣容仍具一定實力；而保頓U18成員杜俊暉及東方中場馬希偉亦是首度入選大軍，今場都可候命，期望能為港足帶來驚喜。此外，港隊亦得到東方教練盧比度(Roberto Losada)加入教練團，望為暫代盧斯爾帶來助力。

伊朗前鋒威力大 伊朗方面，現以4戰3勝1和與烏茲別克同分，但憑較佳得分球排榜首。雖然已經提早出線，但球隊今次點兵仍是精銳盡出；主力如前鋒阿斯蒙(Sardar Azmoun)、泰尼米(Mehdi Taremi)與中場沙文高度斯(Saman Ghoddos)等都在陣中，今場強陣訪港，必不留手。 香港足球隊VS伊朗直播連結港台32台