香港離島好去處︱馬灣南丫島東龍島等行山一日遊（附船期表）

哪些香港離島可以輕鬆行山郊遊？ 坪洲、馬灣、吉澳、南丫島索罟灣至榕樹灣，都是難度相對低行山路線，天氣涼快下到這些離島適合新手行山。至於塔門不去龍頸筋、馬屎洲、東龍島不去白崖的話難度也不高。如認為以上不足夠，也可考慮到大澳來幾輪美食之旅。 哪些香港離島交通較方便？ 到訪馬屎洲不需要搭船，如居住在香港島可到中環碼頭乘船到坪洲、長洲、蒲台島或南丫島，九龍區可坐船到馬灣或東龍先。若有時間，則可到吉澳、塔門、東平洲等，享受小島風情。

馬灣一日遊︱拍拖親子五大景點 青馬大橋到最高點 馬灣行山郊遊🎣 東灣 ➔ 青馬大橋底 ➔ 大嶺頭 ➔ 大排咀 ➔ 馬灣公園 ➔ 古蹟館 馬灣交通選擇多，船及巴士都可到達。近年提到馬灣，第一時間想起青馬大橋，本文會介紹三個角度觀賞青馬大橋的打卡位，再推介馬灣最高點大嶺頭和馬灣最南端大排咀，馬灣一日遊行程豐富。除了拍拖，亦是親子樂和初級郊遊路線，中途有多個廁所和多間食肆，路牌指示清晰。想不到周末好去處？馬灣可能是不錯的地點。 體力︰🌟 技術︰🌟

坪洲7大景點︱行山美食藝術玩到盡 坪洲行山路線🎨 永安街 ➔ 秘密花園 ➔ 手指山 ➔ 石灰窰廠 ➔ 大利島 ➔ 坪洲碼頭 坪洲位於大嶼山以東，面積不足一平方公里。曾經是工業發達之地的坪洲一日遊大街小巷，遊客味不濃烈，由7大景點極邪惡西多士等坪洲美食、牛皮廠、咖啡小店、行山到手指山等。當乘船離開時你會懷念淳樸的小島風情，還有小店的親切。 體力︰🌟 技術︰🌟 🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

塔門小島半日遊︱草原看海放風箏 離島行山路線🪁 海傍街 ➔ 天后廟 ➔ 觀海亭 ➔ 龍頸筋 ➔ 疊石 ➔ 漁民新村 ➔ 榕樹村 鄰近西貢的塔門是露營及放風箏熱點，其東岸遠眺蚺蛇尖和海岸線，草原及小島風情是離島行山一日遊之選。至於草地因過度使用及燒地而沙灘化，建議遊人郊遊而非露營，以免情況愈來愈差。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟🌟🌟

吉澳船期景點懶人包︱高棚頂千尺浮橋推介 吉澳行山路線🪁 高棚頂 ➔ 澳背塘 ➔ 天后宮 ➔ 吉澳大街 ➔ 高地頂 位於新界東北的吉澳船期表同交通點去？此文會一一拆解。吉澳島上文化歷史豐富，近年新建多條山徑及路牌標示，令吉澳不再難以接觸。吉澳船期、景點一文睇晒。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟

南丫島菱角山暢遊︱東博寮海峽航拍級景色 ️南丫島菱角山路線🚣 索罟灣 ➔ 天后宮 ➔ 菱角山 ➔ 模達村 ➔ 索罟灣 南丫島是香港第四大島嶼，僅次大嶼山、香港島、赤鱲角。除了熟悉的罟索灣至榕樹灣的熱門行山郊遊路線，可探索的還有奇石處處的菱角山。從高位看不一樣的南丫島魚排、人工湖，好天時配以天藍色的東博寮海峽，就像用肉眼來一次航拍般。 體力︰🌟🌟🌟 技術︰🌟🌟

東龍島行山環島 ︱白崖燈塔露營士多攻略 東龍島環島🤍 東龍洲石刻 ➔ 白崖 ➔ 南堂頂 ➔ 東龍洲營地 ➔ 南堂咀燈塔 東龍島環島一日遊，不止露營行山還有古蹟、打卡點。東龍島又稱南堂島或南佛堂，又有指古稱通窿洲。東龍島約2.42平方公里，位處於清水島以南、石澳以東。筲箕灣避風塘上船往東龍島，可於東龍洲北碼頭(又名佛堂門碼頭)或東龍洲公眾碼頭(又名南堂碼頭)落船，沿路可以走過東龍洲石刻、東龍島白崖、東龍島營地及南堂咀燈塔。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟🌟✨

馬屎洲地質遊︱低難度登天使之路 馬屎洲行山路線🐴 三門仔 ➔ 鹽田仔 ➔ 連島沙洲 ➔ 馬屎洲自然教育徑 ➔ 原路折返 馬屎洲因連島沙洲上堆放一些大石，令馬屎洲由離島成為半島。香港的連島沙洲之中，馬屎洲是既容易到達，又有360全海景，郊遊級別行山路線。馬屎洲自然教育徑地質現象豐富，走過天使之路，遇上肥牛岩石、貝殼灘，在七彩泥岩上聽海，寫意非常。折返三門仔靜候日落燒天，正是完美的假期。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟✨

大澳一日遊複製Edan Anson Lo自拍︱尋貓看日落 大澳一日遊😻 海濱長廊 ➔ 大涌橋 ➔ 新基大街 ➔ 寶珠潭 ➔ 楊侯古廟 ➔ 巴士總站 水鄉大澳為又稱「東方威尼斯」，其棚屋、漁村風情在香港獨一無二。若不登虎山，大澳一日遊是輕鬆郊遊路線，邊行、邊食、邊買手信外，同時了解數百年的大澳文化。於大涌橋（又稱橫水渡橋）及新基大橋，鏡迷可於Mirror的呂爵安Edan和盧瀚霆Anson Lo主演《大叔的愛》取景地朝聖打卡，而王智德Alton、邱士縉Stanley亦先後到訪大澳，因此大澳可能是最多Mirror成員打過卡的香港郊遊景點。 體力︰🌟 技術︰🌟