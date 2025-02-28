黃竹坑行山路線｜南朗山感受海洋公園氣氛 懷緬珍寶海鮮舫

帶足夠糧水和做好防曬後出發。黃竹坑港鐵站B出口乘升降機，於地面左轉於南朗山道熟食市場起步。初段輕微上斜過惠福道和深灣道紅綠燈，巴士站設汽水機為最後補給位。於新加坡國際學校前右轉續走南朗山道。沿行人路右面而行，不用進入黃竹坑配水庫休憩花園。 短程行山路線沿途景點1︰香港仔避風塘井井有條 越香港加拿大國際學校和香港青少年培育會後，行人路突然消失，緊貼馬路旁而行，必須注意前後方車輛。右面香港仔避風塘船隻排列得像六合彩攪珠整齊，而珍寶海鮮舫在玉桂山、鴨脷洲之前最為突出。珍寶海鮮舫在1975年完工費用達4000萬，1976年開業成為著名景點，英女王伊麗莎白二世、Tom Cruise等都是座上客。然而種種因素衝擊下，珍寶海鮮舫在2020年結業，至2022年移離香港，一代香港地標成為歷史。

《食神》中，周星馳與唐牛（谷德昭飾）比賽，評判薛家燕含淚判唐牛為食神，相信香港人必定看過無數次，根據田啟文訪問資料，部份場景確是於珍寶海鮮舫拍攝，為時足有一星期。而部份鏡頭則於太白海鮮舫取景。至於李小龍（Bruce Lee）電影《龍爭虎鬥》（Enter the Dragon）、《無間道II》、長澤正美主演的《信用詐欺師JP：香港浪漫篇》、《信用詐欺師JP：公主篇》等都在珍寶海鮮舫取景，而MIRROR的《All in One》MV亦在此拍攝。前行留意左面，黃色「WP12」牌的樓梯為登南朗山的入口。 短程行山路線沿途景點2︰海洋公園傳來熱鬧氣氛 上行幾分鐘的南朗山道休憩花園提供健身設施，續走第二條樓梯初段無甚風景，多行幾步聽到「咿嘩鬼叫」聲，是海洋公園過山車、跳樓機等機動遊戲時的尖叫聲。登南朗山可免費感受海洋公園氣氛，獨特性極強。

總結南朗山樓梯和斜路看似很長，但一般人都能應付。覺得累以扶手借力。如果想看日落，要帶備足夠的保暖衣物以及電力充足的頭燈或電筒。南朗山路況明確，迷路機會不大。然而樹蔭不多，炎熱天氣時難度不容輕視。 香港島 南朗山 行山路線︰ 黃竹坑港鐵站B出口→南朗山道→香港加拿大國際學校→南朗亭→南朗山直升機坪→南朗山（284米）→原路折返黃竹坑港鐵站 起步交通︰黃竹坑港鐵站 4號新巴-中環交易廣場上車，黃竹坑臨時巴士總站下車 終點交通︰同上 全程：約5公里 需時：1-2小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：1.5/5 技術需求：1.5/5 景色︰4/5 撤退點︰- 補給點︰巴士總站汽水機 廁所︰黃竹坑港鐵站、黃竹坑配水庫休憩花園