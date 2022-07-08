龍虎山行山路線｜鄰近香港大學 松林炮台界石看歷史

龍虎山鄰近香港大學，路況良好、樹蔭密而且設施和路牌齊備，是理想的初級新手行山路線。龍虎山山頂不是重點，親身接觸松林炮台與維多利亞界石的香港歷史，才是最珍貴之處。文︰山全部都係山

香港大學站C1出口起步 乘港鐵的可於香港大學站C1出口右轉上斜，經過何東夫人堂，過紅綠燈，越薄扶林分區電子站、桃李園。上龍虎山之路就在油站或巴士站的左面。這段樓梯級既急又細級，宜慢慢行。 市區行山路線沿途景點1︰龍虎山山頂 分叉路右轉短暫停留碧珊徑，沿斜路繼續上較快捷地往龍虎山。沿碧珊徑而行可經龍虎山瀑布到松林炮台和龍虎山，只是相對迂迴。樓級不太辛苦，而且有樹蔭之助。經過龍虎山維多利亞界石路口後，轉個彎見「南無阿彌陀佛」，前行路牌寫上「由此路往龍虎亭」，花2分鐘完成樓梯，到達龍虎山山頂。

龍虎山253米高，位於松林炮台西北，龍虎山山頂位處11號涼亭，設石春路等晨運設施。景色不算開揚，難以避開茂盛樹木。龍虎山的三角測量站在涼亭以小徑上，不太特別。沿路落樓梯繼續前行，左轉往旭龢道/山頂。右轉不論晨運徑或樓級都可到達松林炮台，前者相對輕鬆。 市區行山路線沿途景點2︰松林炮台歷史仍在 松林炮台於1903至05年落成，為二級歷史建築，於香港保衛戰曾被日軍轟炸，一名守軍陣亡另有一人受傷，英軍後來棄守炮台撤退。松林炮台設不同類型的軍事設施，指揮所、彈藥庫、兩個圓狀炮床、觀測所、掩蔽體、廁所等，大部份建築仍算完整。部份牆身仍殘留迷彩色。對歷史有興趣的，不妨沿松林廢堡歷史徑而行，長度為400米。參觀戰時遺跡，不應破壞或取走任何東西，山野無痕，自己垃圾自己帶走。 松林炮台逾300米，有時間和力氣的可沿克頓道晨運徑或龍虎山健身徑（即樓梯）到山頂、西高山等，有意離開的只要沿克頓道落山，就可經過具歷史價值的維多利亞界石接上旭龢道。