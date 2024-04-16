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體育
2024-04-16 15:57:19

「中國田徑IU」夏思凝穿高衩褲比賽惹議 教練團解釋原因(多圖)

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中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片)

中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片)

中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號，網上也有超高人氣。惟人紅是非多，近期夏思凝在一次比賽奪冠後，有網民質疑夏思凝身穿的高衩三角短褲，認為在跨欄時會有走光風險，更有人質疑夏「搏出位」為自己爭取曝光率，引發支持與反對夏思凝的網民罵戰，夏思凝的教練團為平息風波，也出面解釋如此穿著用意為何。

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網民質疑「搏出位」爭曝光率

身高1.7米的夏思凝於湖南省邵陽市出生，原本學習舞蹈的她直到國一才開始改學田徑，並專攻女子跨欄項目。2019年，她獲得世界中學生田徑錦標賽女子100米跨欄冠軍、第二屆中國全國青年運動會女子100米跨欄金牌，甚至打破中國少年紀錄。她去年4月於全國田徑大獎賽女子百米欄決賽以13秒15奪冠，及後因傷病錯過亞運選拔賽，因而無緣杭州亞運。

夏思凝日前參加室內田徑大賽南京站女子60米跨欄項目，以8秒28拿下冠軍，同時也刷新個人紀錄。但由於當時夏思凝身穿的高衩三角短褲實在太吸引目光，事後有網民質疑夏思凝的短褲太短、甚至在跨欄時會有走光的可能，也有網民質疑有人想搏取攝影師與媒體注意，幫自己爭取曝光。

提升0.01秒速度

夏思凝教練團解釋，運動員穿著三角褲的主要目的就是要減少摩擦力、風阻，終極目標就是要爭取速度，而這件短褲極有可能會提升0.01秒速度。夏思凝當時穿這件短褲的時候，裁判也沒有禁止，因此並未違規。

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