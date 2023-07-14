「金鎗六十」連續3年榮登香港馬王寶座　創香港賽馬史

香港賽馬會冠軍人馬獎今晚（14日）假座香港瑰麗酒店宴會大禮堂隆重舉行特別頒獎典禮。「金鎗六十」憑藉超卓表現，於2022/2023年度馬季屢創紀錄，連續第三年登上香港馬王寶座，成為香港賽馬史上首匹連續3年奪得此項殊榮的賽駒。同時，這匹由呂健威訓練的佳駟今季也在一哩一級賽中取得連串佳績，因而連續第三年當選最佳一哩馬。

出自父系「金獎章」的「金鎗六十」今季上陣五次，只有一仗與頭馬無緣，在浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）中不敵「加州星球」僅屈居亞軍。這匹七歲良駒其後接連攻下董事盃（1600米）、花旗銀行香港金盃（2000米）及富衛保險冠軍一哩賽（1600米）三項一級賽，服役至今上陣29次，取得25捷，另有三次跑入位置，累積總獎金進一步增至約1.4億港元。 此外，「金鎗六十」今年4月連續第三季揚威富衛保險冠軍一哩賽後，至今已9度在一級賽中稱王，超越「美麗傳承」的紀錄成為歷來勝出最多一級賽的香港賽駒。

「金鎗六十」今年的優異表現也反映於2023年首份浪琴全球最佳賽駒排行榜之中。該駒在接連勝出董事盃及花旗銀行香港金盃兩項一級賽後，一度以125分的國際評分榮登榜首，目前則以125分的國際評分與「金鑽貴人」在排行榜上並列第三位，僅次於日本賽駒的「春秋分」及英國的「瞄得對」。 蔡約翰第十二次榮登香港冠軍練馬師寶座 星級賽駒「金鎗六十」萬衆矚目，除了因為戰績彪炳外，還有其華人鐵三角組合，此駒一直由呂健威訓練，何澤堯策騎，馬主則為陳家樑，在不乏具名氣外國騎練的香港馬壇中，馬主與練者一直支持華將，更顯得難能可貴。 此外，蔡約翰破紀錄第十二次榮登香港冠軍練馬師寶座。今季冠軍練馬師的爭霸戰，在馬季煞科日舉行前已塵埃落定，蔡約翰力拒呂健威及羅富全的強勁挑戰成功封王。

潘頓第六度奪香港冠軍騎師 潘頓第六度奪得香港冠軍騎師殊榮。這位澳洲籍好手今季成績斐然，包括打破莫雷拉所保持170場的騎師單季頭馬紀錄，以及取得在港從騎1,600場頭馬的里程碑。香港賽馬史上迄今只有潘頓與韋達能成功在港贏得1,600場頭馬。 何澤堯以94場頭馬（截至7月14日）刷新個人單季最佳紀錄，成為本季成績最佳的本地培育騎師，因而獲頒「告東尼獎」。 今季最受歡迎騎師及最受歡迎馬匹將於週日（16日）在沙田舉行的季內第88次賽事兼馬季煞科日結束後頒獎。