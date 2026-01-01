熱門搜尋:
出版：2026-Jan-13 11:13
更新：2026-Jan-13 11:13

英格蘭足總盃｜利物浦輕取班士利　第4圈遇白禮頓

2026 01 12T213031Z 1495330656 UP1EM1C1NQUSM RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND LIV BAR

華迪斯與伊傑迪基各建一功，為利物浦在英格蘭足總盃4:1擊敗班士利。(路透社)

上屆英格蘭足總盃的亞軍利物浦，在周一（12日）獨腳戲迎戰英甲的班士利，在幾位夏季轉會窗加盟球員交出表現下，以4:1輕取對手晉級。下一圈要對淘汰曼聯的白禮頓。

衞冕的水晶宮第3圈出局，利物浦遇上的只是甲組的班士利，但球隊未敢怠慢，9分鐘先是蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）禁區頂射門得手，為紅軍在主場領先。之後謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）在36分鐘為利物浦拉開比數。不過40分鐘，蘇保斯拉爾禁區內輕敵，被前利物浦青年軍的阿當菲臘斯（Adam Phillips）追回一球，半場紅軍領先2:1。史洛治（Arne Slot）最後半小時的比賽，換入科利安華迪斯（Florian Wirtz）與伊傑迪基（Hugo Ekitike）2個夏季轉會窗加盟的球員，先是華迪斯在84分鐘為紅軍攻入多球，而伊傑迪基補時為利物浦再下一城，令利物浦大勝4:1晉級。

2026 01 12T195814Z 897597761 UP1EM1C1JH1QW RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND LIV BAR 2026 01 12T202753Z 1458346495 UP1EM1C1KUGRI RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND LIV BAR 2026 01 12T213258Z 30495950 UP1EM1C1NUWSP RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND LIV BAR 2026 01 12T214013Z 1782193033 UP1EM1C1O70SU RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND LIV BAR 2026 01 12T210229Z 1195792368 UP1EM1C1MG3S7 RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND LIV BAR 2026 01 12T194938Z 2099788466 UP1EM1C1J2PQR RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND LIV BAR

班士利批蘇保斯拉爾不尊重

賽後，班士利的主帥侯利哈尼（Conor Hourihane）批評蘇保斯拉爾的失球有欠尊重：「說真的，我對他們的球員有點失望。我覺得這是有點不尊重。我不認為他對車路士或者阿仙奴或是歐聯比賽會這樣做，阿當故然是感到興奮，不過我覺得他們的球員有點不尊重。」對於蘇保斯拉爾的失球，史洛治就指：「我不認為你在英超、聯賽盃、友賽甚至訓練時這樣做。這是很奇怪的選擇，我也有自己意見，不過我覺得要放在自己心裡，然後與蘇保斯拉爾談一下。」

史洛治在記者會上再為事件回應：「這不是第一次，我指的是通常，我們領先着2:0，比賽應該不會有問題。然後我們魯莽地，輕鬆地失了一球。這絕對是丟臉的，即使在我們而言亦是。通常在係領先2:0，對手接近要面對失敗，特別是你持續推進，而且多數時間持球，通常球隊不會太進取，之後就會取得第3第4球，不過當你失了一個簡單的入球，這是我們今季做了很多，對手的心態之後就會不同。這絕對對我們沒有幫助，即使時今晚，我們見到有很多與我們今季出現的問題一樣的事情發生。」蘇保斯拉爾亦被問到失球，他表示：「再次對不起球隊了。我會說，是因為我一個簡單的錯誤讓我們變得難打。不過足球就要捱過去，而我們晉級下一圈。」

利物浦對班士利精華

英格蘭足總盃第4圈對賽：

利物浦（英超）　對　白禮頓（英超）
史篤城（英冠）　對　富咸（英超）
牛津聯（英冠）　對　新特蘭（英超）
修咸頓（英冠）　對　李斯特城（英冠）
域斯咸（英冠）　對　葉士域治（英冠）
阿仙奴（英超）　對　韋根（英甲）
侯城（英冠）　對　車路士（英超）
伯頓（英甲）　對　韋斯咸（英超）
般尼（英超）　對　曼斯菲（英甲）
諾域治（英冠）　對　西布朗（英冠）
維爾港（英甲）　對　布里斯托城（英冠）
甘士比（英乙）　對　狼隊（英超）
阿士東維拉（英超）　對　紐卡素（英超）
曼城（英超）　對　沙福特城（英乙）／史雲頓（英乙）
馬爾斯菲（國家聯賽北）　對　賓福特（英超）
伯明翰（英冠）　對　列斯聯（英超）

