體育
出版：2026-Jan-17 23:21
更新：2026-Jan-17 23:12

英超｜卡域克滿意曼聯發揮 哥迪奧拿心服口服

曼聯暫代教練卡域克（Michael Carrick）滿意球員發揮。（美聯社）

卡域克（Michael Carrick）領軍曼聯第一場，在「曼市打吡」以2︰0擊敗曼城，取得好開始。他滿意球隊發揮，「不能要求更多」。

卡域克在艾摩廉離去後成為曼聯暫代主教練，他賽後把焦點放在心態及球隊整體上，未有強調自己帶來的改變︰「我不想太早討論曼聯DNA，總之球員想踢好波及做好防守，並成功執行得到。球隊由守轉攻很流暢，控球在腳時製造到威脅，不能要求更多了。球員在各方面都做得好，令奧脫福再次帶來美妙的比賽。」

前曼聯領隊費格遜笑逐顏開。（網上圖片） 卡域克在曼聯取得好開始。（美聯社） 曼聯輕取曼城，令榜首形勢對阿仙奴更有利。（路透社） 多古(Patrick Dorgu)為曼聯射成2︰0。（路透社） 曼聯輕取曼城。（路透社） 曼聯輕取曼城。（路透社） 麥比奧莫（Bryan Mbeumo）為曼聯射破曼城大門。（路透社） 曼城門將當拿隆馬多次撲救。（路透社） 麥比奧莫（Bryan Mbeumo）為曼聯射破曼城大門。（路透社） 麥比奧莫（Bryan Mbeumo）為曼聯射破曼城大門。（路透社） 麥比奧莫（Bryan Mbeumo）為曼聯射破曼城大門。（路透社） 英超｜曼聯中場般奴費南迪斯食詐糊。（路透社） 英超｜曼聯在卡域克領軍下對曼城，梳爾上半場領黃牌。（路透社） 英超｜曼聯在卡域克領軍下對曼城，梳爾上半場領黃牌。（路透社） 英超｜曼聯在卡域克領軍下對曼城，梳爾上半場領黃牌。（路透社） 英超｜曼城20歲小將麥斯阿倫（Max Alleyne）任中堅。（路透社） 英超｜曼聯在卡域克領軍下對曼城，迪亞路與費奴上半場先後食詐糊。（路透社） 英超｜曼聯在卡域克領軍下對曼城，梳爾上半場領黃牌。（路透社） 英超｜曼聯在卡域克領軍下對曼城，梳爾上半場領黃牌。（路透社） 英超｜曼聯在卡域克領軍下，對曼城有不少攻門機會。（路透社）

卡域克強調活力

利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）大讚新帥方向明確︰「他強調踢出有活力的足球，今場我們做到了，只要上下一心，主場不可能落敗。整支曼聯，不止上場的球員，連後備席的也是一條心。」

入球功臣麥比奧莫（Bryan Mbeumo）指今個入球是他加盟以來的難忘時刻︰「在曼聯球迷面前取得這個入球難以置信。當我在非洲國家盃歸隊後，曼聯隊內已不再一樣。無論如何，我們陣容很好，總是一同爭取勝利，團結是贏波的原因。」

朗尼︰踢出曼聯DNA

曼聯名宿朗尼指求勝心正是曼聯DNA的核心︰「第一個入球，反擊得手，正是曼聯DNA。這是曼聯之前欠缺的，希望可以延續下去。」

一向以「毒舌」為賣點的曼聯名宿堅尼也讚不絕口︰「曼聯壟斷了球賽，有條件入2球以上。般奴等球員都交出好表現，今場對卡域克而言可算完美。」加利尼維利亦一致好評，並預先恭喜阿仙奴︰「英超冠軍對阿仙奴來說簡直垂手可得。」

曼城主帥哥迪奧拿也心服口服︰「曼聯值得贏波，你只能接受賽果，對手的能量是我們欠缺的，恭喜曼聯。」

曼城在輸波後已錄得4場英超不勝（和新特蘭、車路士、白禮頓及不敵曼聯），以6分落後暫時少踢一場的阿仙奴。哥迪奧拿指球季仍然漫長︰「最重要是球隊一起成長及進步，我認為整體而言，一直都有成效。要進步必須要面對陣痛。」

曼聯下輪作客阿仙奴

曼聯將在1月26日（周一）凌晨00︰30作客阿仙奴，再下一輪英超主場鬥富咸。而曼城將在周中1月21日凌晨1︰45歐聯作客挪超波杜基林特，1月24日在英超迎戰狼隊。

