卡域克在艾摩廉離去後成為曼聯暫代主教練，他賽後把焦點放在心態及球隊整體上，未有強調自己帶來的改變︰「我不想太早討論曼聯DNA，總之球員想踢好波及做好防守，並成功執行得到。球隊由守轉攻很流暢，控球在腳時製造到威脅，不能要求更多了。球員在各方面都做得好，令奧脫福再次帶來美妙的比賽。」

利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）大讚新帥方向明確︰「他強調踢出有活力的足球，今場我們做到了，只要上下一心，主場不可能落敗。整支曼聯，不止上場的球員，連後備席的也是一條心。」

入球功臣麥比奧莫（Bryan Mbeumo）指今個入球是他加盟以來的難忘時刻︰「在曼聯球迷面前取得這個入球難以置信。當我在非洲國家盃歸隊後，曼聯隊內已不再一樣。無論如何，我們陣容很好，總是一同爭取勝利，團結是贏波的原因。」

朗尼︰踢出曼聯DNA

曼聯名宿朗尼指求勝心正是曼聯DNA的核心︰「第一個入球，反擊得手，正是曼聯DNA。這是曼聯之前欠缺的，希望可以延續下去。」

一向以「毒舌」為賣點的曼聯名宿堅尼也讚不絕口︰「曼聯壟斷了球賽，有條件入2球以上。般奴等球員都交出好表現，今場對卡域克而言可算完美。」加利尼維利亦一致好評，並預先恭喜阿仙奴︰「英超冠軍對阿仙奴來說簡直垂手可得。」